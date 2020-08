Calheiro de Alvorada do Oeste consegue driblar a crise durante o período de pandemia

O jovem empreendedor de Alvorada do Oeste, interior de Rondônia, usou a criatividade para não ter perdas de rendimento durante a pandemia do coronavírus. Vagner Júnior Ullrich, de 24 anos, expandiu o leque de serviços oferecidos para driblar a crise e vem conseguido atuar inclusive nas principais cidades vizinhas.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia - IBRE, o setor de construção foi o que sentiu maior impacto negativo durante a pandemia. Houve redução da demanda e paralisação das atividades em todo o país. Em Alvorada do Oeste, as lojas de materiais para construção chegaram a trabalhar com quadro reduzido de funcionários e limitar a entrada de clientes para atender as exigências sanitárias.

Vagner Ullrich, proprietário da VAGNER CALHAS, fundada em 2018, conta que teve que usar a criatividade e fazer investimentos para apresentar serviços de melhor qualidade com preços mais competitivos. “Consegui apresentar diferencial no mercado por ter uma máquina dobradeira que dobra até seis metros de calha sem precisar de emenda, o que garante maior resistência e melhor aparência” Vagner conta ainda que, começou a fazer lixeiras com o mesmo material utilizado para fazer as calhar. Segundo ele, o material é galvanizado, ou seja, passa por um processo de aplicação de uma camada protetora de Zinco ou ligas de Zinco, para evitar a corrosão, seja ela do aço ou ferro. “A confecção de lixeiras me deu mais uma opção de renda e hoje já é comum andar pela cidade e ver várias delas instaladas”. Conclui Ullrich.

Conseguimos uma relação dos principais serviços realizados pelo jovem Calheiro. Confira abaixo:

Calhas de beirais simples e molduradas;

Condutores de água para calhas;

Instalação de calhas para churrasqueira;

Lixeiras galvanizadas de qualquer tamanho, com tampa;

Rufos e contra rufos;

Calhas fundas para telhados embutidos;

Pingadeiras, dentre outros.

A empresa atua em várias cidades vizinhas. Veja:

Ji-Paraná, Presidente Médici, Urupá, São Miguel do Guaporé, Mirante da Serra, Nova Brasilândia do Oeste, Castanheiras.

Contato/Telefone/WhatsApp: (69) 9 99405486