Ji-Paraná voltará para a fase 1 do distanciamento social e parte do comércio não poderá abrir nos próximos dias

No início da noite desta quarta-feira (12), o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP), Hugo Araújo, divulgou um vídeo onde anunciou que o município de Ji-Paraná voltará para a fase 1 do distanciamento social.



No vídeo, o presidente lamenta a regressão de fase e diz que é sabedor de que o comércio local fez sua parte e que a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná (CDL) lutaram para que isso não acontecesse.



“Infelizmente não depende só da gente, não depende do comércio. O comércio não tem culpa nisso”, argumentou Hugo.



Durante o vídeo, Hugo informou que não houve mais a criação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que, segundo ele, é uma responsabilidade do governo do Estado. E acrescentou que o município teve um aumento no número de infectados, o que levou à regressão de fase.



O presidente afirmou que estão na luta para que Ji-Paraná volte em breve para, pelo menos, a fase 2. Disse que pediram ao governo pelo menos 48h, e que o decreto da mudança de fase não passasse a valer a partir desta quinta-feira (13). O pedido foi atendido. Hugo informou que o decreto passará a valer a partir desta sexta-feira (14) ou sábado (15).



“A notícia de que voltaremos para fase 1 é ruim. Mas a ACIJIP e CDL continuarão na luta para que em breve retornemos pelo menos para fase 2, com nosso comércio aberto e que todos possamos continuar fazendo a nossa parte”, disse Hugo em vídeo.



Casos de covid-19 em Ji-Paraná



De acordo com o último boletim publicado pelo governo de Rondônia, Ji-Paraná registrou até esta quarta-feira (12) 1.405 casos, sendo que 1.224 se recuperaram e houve 28 óbitos. Nas últimas 24h, o município registrou 59 casos e 1 óbito.