Ex-aluno da Zona Rural de Alvorada do Oeste é destaque na Semana do Dia Internacional da Superdotação

A Professora da Rede Pública Estadual Rosenaide Távora, publicou nesta terça-feira (11), em uma rede social, texto destacando um jovem bem sucedido atuando em Artes Visuais. A publicação foi alusiva ao “Dia Internacional da Superdotação”, comemorado no dia 10 de agosto e revelou a história de um ex-aluno da zona rural de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, que hoje tem seu próprio estúdio de tatuagem, em Ji-Paraná, município vizinho.

Os estudantes superdotados geralmente apresentam três características que os distingue dos demais: Alto envolvimento com sua área de interesse, habilidades acima da média em várias áreas ou em alguma específica e criatividade ao solucionar problemas. Estas características podem ser percebidas por pais e educadores que poderão elaborar planejamento individualizado e impulsionar a alta capacidade do indivíduo.

Para Rosenaide, “o professor tem que ter olhar diferenciado aos talentos e potencialidades dos alunos”. Ela apresentou em sua rede social a história do Renan, que na idade escolar era como qualquer aluno, gostava de desenhar na sala de aula e chegou até a reprovar. Isso explica que, muitas vezes a falta de estímulo específico pode desmotivar o aluno que pode se entediar com a escola.

Veja abaixo, na íntegra a história contada pela professora.

(sic)

Queremos destacar Sheslley Renan um jovem bem sucedido na Arte Visuais.

Onde teve sua vida acadêmica no município de Alvorada do Oeste e lembra que reprovou no 6º ano por não fazer atividades escolares e só desenhar. Na Copa do Mundo de 2014 fez desenhos bem grandes nas escolas. E ficou frustrado quando o Brasil perdeu a Copa.

Recorda nomes dos professores e de seus colegas da Escola Novo Destino e fala que seus pais e avós ficaram ressabiado com sua habilidades. E somente após terminar o Curso Técnico Agrícolas é que se dedicou a Tatuagem. Seus talentos por longo período foram ofuscados por alguns preconceitos.

Acredita que as escolas poderão ser propulsores dos talentos e habilidades dos estudantes. Cabendo cada professor ter um olhar diferenciado nas habilidades de cada criança e adolescente que convivem diariamente em sua sala de aula.

Na postagem das fotos retratamos o olhar dos educadores para com os seus alunos e o relógio trata do tempo de nossos alunos tem para se destacar profissionalmente.

Atualmente tem um Stúdio de Tatuagem em Ji-Paraná onde utiliza suas habilidades.

Sheslley Renan Renan Tattoo Artist

VEJA MAIS TRABALHOS DO JOVEM RENAN