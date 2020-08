Edição 141 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Na quinta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 42.725

Pacientes recuperados – 35.490

Casos ativos – 6.312

Óbitos – 923

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 249

Pacientes internados na Rede Privada – 84

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49

Total de pacientes internados – 382

Testes Realizados – 132.994

Aguardando resultados do Lacen – 686

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (6 de agosto), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/08/2020 MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS Porto Velho 23.185 19.850 572 Ariquemes 3.064 2.536 48 Guajará-Mirim 2.385 2.097 72 Vilhena 1.728 1.234 24 Jaru 1.260 1.028 19 Ji-Paraná 1.245 1.070 22 Cacoal 998 831 17 Candeias do Jamari 981 860 20 Rolim de Moura 919 685 11 São Miguel do Guaporé 779 750 13 Nova Mamoré 605 467 6 Machadinho D’Oeste 503 280 4 Ouro Preto do Oeste 456 258 15 Pimenta Bueno 388 328 7 Alta Floresta D’Oeste 359 239 3 Espigão D’Oeste 330 274 7 Itapuã do Oeste 306 259 4 Buritis 305 251 5 Presidente Médici 231 170 3 Alto Paraíso 196 149 4 Cujubim 192 163 5 Chupinguaia 168 41 1 Nova Brasilândia D’Oeste 139 88 0 Monte Negro 138 102 2 Alto Alegre dos Parecis 124 74 4 Cerejeiras 123 96 5 Pimenteiras do Oeste 121 110 4 São Francisco do Guaporé 102 86 2 Costa Marques 101 80 1 Campo Novo de Rondônia 89 73 4 Colorado do Oeste 89 82 0 Nova União 87 68 1 Vale do Anari 87 69 1 Seringueiras 84 74 0 Theobroma 80 72 0 Santa Luzia D’Oeste 76 66 0 Rio Crespo 72 64 0 Urupá 69 40 1 Alvorada D’Oeste 68 45 3 Mirante da Serra 68 63 2 São Felipe D’Oeste 68 51 1 Vale do Paraíso 56 45 2 Cabixi 55 40 4 Governador Jorge Teixeira 52 51 0 Cacaulândia 50 26 0 Castanheiras 40 22 0 Novo Horizonte do Oeste 34 30 1 Corumbiara 22 14 1 Parecis 13 10 1 Teixeirópolis 13 11 0 Ministro Andreazza 11 7 1 Primavera de Rondônia 11 11 0 Rondônia 42.725 35.490 923

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 199 0 Ariquemes 97 3 Guajará-Mirim 35 0 Vilhena 101 0 Jaru 9 0 Ji-Paraná 50 0 Cacoal 33 0 Candeias do Jamari 4 0 Rolim de Moura 23 0 São Miguel do Guaporé 3 0 Nova Mamoré 23 0 Machadinho D’Oeste 26 0 Ouro Preto do Oeste 15 0 Pimenta Bueno 3 0 Alta Floresta D’Oeste 5 0 Espigão D’Oeste 12 0 Itapuã do Oeste 1 0 Buritis 1 0 Presidente Médici 2 0 Alto Paraíso 2 0 Cujubim 9 0 Chupinguaia 0 0 Nova Brasilândia D’Oeste 1 0 Monte Negro 5 0 Alto Alegre dos Parecis 2 0 Cerejeiras 0 0 Pimenteiras do Oeste -1 1 São Francisco do Guaporé 2 0 Costa Marques 2 0 Campo Novo de Rondônia 2 0 Colorado do Oeste 2 0 Nova União 4 0 Vale do Anari 3 0 Seringueiras 0 0 Theobroma 1 0 Santa Luzia D’Oeste 4 0 Rio Crespo 0 0 Urupá 10 0 Alvorada D’Oeste 5 0 Mirante da Serra 0 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Vale do Paraíso 1 1 Cabixi 3 1 Governador Jorge Teixeira 0 0 Cacaulândia 2 0 Castanheiras 1 0 Novo Horizonte do Oeste 0 -1 Corumbiara 0 0 Parecis 0 0 Teixeirópolis 1 0 Ministro Andreazza 1 0 Primavera de Rondônia 0 0 Rondônia 704 6

Hoje (6) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia: três em Ariquemes, sendo dois homens (34 e 85 anos) e uma mulher de 76 anos de idade; um homem de 73 anos de Pimenteiras do Oeste; um homem de 87 anos do município de Vale do Paraíso e um homem de 93 anos do município de Cabixi.

Após investigação epidemiológica foi constatado o registro de um óbito a menos no município de Novo Horizonte, por ter sido identificada como outra causa de morte.

OBSERVAÇÕES

Os dados diários podem sofrer alterações; Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte. Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.

Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.