Conheça as vítimas que morreram no acidente na BR-277, em São José dos Pinhais

Emanueli de Fátima dos Santos Ferreira

Emanueli Santos tinha 23 anos e morreu no hospital, após o acidente. — Foto: Arquivo pessoal

Emanueli tinha 23 anos, morava em Matinhos, no litoral do Paraná, e era formada em educação física. Ela estava no carro com a namorada, Jurema Santos, que também morreu (veja abaixo). As duas voltavam para casa após terem passado o dia em Curitiba.

Emanueli chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Cajuru em decorrência dos ferimentos.

Jurema Elvira Ferreira dos Santos

Jurema Santos era enfermeira em Matinhos, no litoral do Paraná — Foto: Reprodução/Facebook

Jurema Santos era técnica em enfermagem e trabalhava na sede da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Matinhos. Segundo a instituição, ela atuava na Seção de Políticas Afirmativas, Assuntos Estudantis e Comunitários.

Jurema estava em Curitiba para visitar o neto e estava acompanhada da namorada, Emanueli. A técnica em enfermagem morreu no local da batida. Duas filhas dela e um genro dela estavam no carro e ficaram feridos.

Guilherme Henrique Ribeiro

Guilherme estava indo visitar a namorada quando se envolveu no acidente, na BR-277 — Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a família, Guilherme, que tinha 24 anos, estava indo para São José dos Pinhais visitar a namorada. Ele morreu no local da batida.

Lucas Moreira

Lucas era cabo do Exército, segundo o Corpo de Bombeiros — Foto: Reprodução/Facebook

Segundo o Corpo de Bombeiros, Lucas tinha 24 anos, era cabo do Exército e trabalhava no Forte do Pinheirinho, em Curitiba. Ele morreu no local da batida.

“Cabo Moreira vai fazer falta para nós. Não escolhia missão e sempre gostava das missões operacionais do Exército, de estar na ação. Ele gostava da formação dos novos soldados. Nós vamos sentir muito, realmente, a falta do cabo Moreira. Não era apenas mais um militar, era um colega, um companheiro, era um cara que, realmente, se preocupava com as pessoas. Se preocupava em ajudar as pessoas”, afirmou o sargento do Exército José Ivan, que trabalhava com a vítima.

Ester Nunes de Oliveira

Ester Nunes morreu no acidente da BR-277, em São José dos Pinhais — Foto: Reprodução/Facebook

Segundo a família, Ester estava com o marido, Fernando Jaroz Mendes, e a irmã, Jessica Oliveira, no carro. Os três morreram no local da batida. Ester e Fernando tinham uma filha de quatro meses, que não estava com eles no momento do acidente.

Fernando Jaroz estava com a esposa e a cunhada no carro — Foto: Reprodução/Facebook

Jéssica Oliveira é uma das oito vítimas do acidente em São José dos Pinhais — Foto: Reprodução/Facebook

Outra vítima identificada

De acordo com o Instituto Médico-Legal (IML), Jéssica de Souza também morreu na batida.

Nem a polícia, nem o Corpo de Bombeiros souberam informar em que veículos estavam cada uma das vítimas.

Como foi o acidente

De acordo com a Ecovia, concessionária que administra o trecho, o engavetamento aconteceu no km 77, perto da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais.

Conforme os bombeiros, tudo começou com um primeiro acidente envolvendo alguns carros, sem gravidade.

Segundo os socorristas, um caminhão que viajava pela rodovia tentou desviar dos veículos, mas acabou atropelando quatro ocupantes dos carros que estavam aguardando na lateral da pista.

Depois disso, os outros veículos envolvidos também colidiram atrás, ainda conforme os bombeiros.

Testemunhas afirmam que a visibilidade no local era baixa, com neblina e fumaça causada por uma queimada na região.

A Ecovia confirmou que a visibilidade na rodovia ficou prejudicada em função da fumaça gerada por uma queimada fora da faixa de domínio, próximo à BR-277.

De acordo com a concessionária, "isso gerou colisão entre alguns veículos que, em seguida, desocuparam os veículos e permaneceram na rodovia".

Ainda conforme a empresa, "uma carreta não conseguiu frear e atropelou algumas destas pessoas, colidindo também com alguns veículos que estavam no local".

A Ecovia informou que todas as equipes de plantão da empresa foram imediatamente mobilizadas no atendimento às vítimas e no apoio à PRF, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Foram removidos 23 veículos do local, sendo 15 carros de passeio, cinco motocicletas, um caminhão e um carro da Polícia Militar, conforme a concessionária.