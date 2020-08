Contratações emergenciais transparentes garantem a Rondônia 1º lugar em classificação internacional durante a pandemia

Contratações emergenciais transparentes em saúde pública no combate ao contágio da Covid-19 deram ao governo de Rondônia nota 100 e o primeiro lugar no ranking nacional e internacional no ranking da OKBR.

OKBR é a sigla da Open Knowledge Brasil (OKBR), também chamada de Rede pelo Conhecimento Livre. Ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária, que atua desde outubro de 2013 em mais de cem países.

No ranking de transparência das contratações, os estados do Ceará, Espírito Santo e Rondônia ocupam o primeiro lugar, com nota 100, seguidos de Alagoas, Amapá e Distrito Federal e Goiás, que obtiveram 98,73, depois, Minas Gerais com 97,47, Pernambuco e Tocantins com 93,67.

No Palácio Rio Madeira, sede do governo estadual, o resultado da classificação motivou contentamento geral entre todos os órgãos responsáveis por administrar investimentos em saúde durante a pandemia.

“É um dever do Estado cuidar bem da transparência, e Rondônia o encara com a máxima prioridade”, disse nesta sexta-feira (31) o controlador-geral do Estado Francisco Neto.

Segundo o controlador geral do estado, Francisco Neto, esse trabalho vem sendo feito com dedicação e segurança, coroando o esforço do governo de Rondônia em boas práticas. Francisco Neto lembrou que a transparência internacional já havia situado Rondônia no grau “ótimo”, e agora o classifica em primeiro lugar.

Rondônia está entre os classificados em primeiro no mundo em todo tipo de prestação de contas de investimentos nessa área, constata a OKBR.

O que prejudicou os menos classificados nesse ranking foi a falta de detalhamento das contratações emergenciais e o fato de os dados estarem espalhados por vários portais diferentes. Portais de alguns órgãos federais seguem os padrões recomendados, embora divulguem informações sobre suas respectivas contratações e não do governo como um todo.

De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), outros sites trazem apenas números agregados que, embora possam ser úteis para fins estatísticos e de pesquisa, não facilitam o acompanhamento de contratações individuais pelas organizações da sociedade civil, jornalistas e órgãos de controle.

_______

* A nota média dos estados aumentou de 59,5 pontos no primeiro levantamento, há dois meses, para 85,7 nesta edição. Entre as capitais, a média foi de 45,8 para 85,2 no mesmo período.