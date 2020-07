Alvorada do Oeste - Casos confirmados de coronavírus já são mais de 40

Alvorada do Oeste, interior de Rondônia, ultrapassou a casa dos 40 casos confirmados para o coronavírus. Os dados apresentados foram divulgados pelo Governo através da AGEVISA e da SESAU, nesta quarta-feira (22) no "boletim 126", mantendo o número de positivados do dia anterior, que são 41 casos. Não houve óbito e o número de curados são de pelo menos 27 dos positivados.

Hoje (22) foram registrados 31 óbitos por Covid-19 em Rondônia: 22 em Porto Velho, sendo 13 mulheres (21, 27, 52, duas de 66, 69, 71, duas de 72, duas de 73, 78 e 87 anos), e nove homens (53, 55, 59, 61, 63, 71, 72, 74, 82 anos); dois homens em Candeias do Jamari (58 e 76 anos); uma mulher de 64 anos em Cacoal; um homem de 58 anos em Guajará-Mirim; um homem de 23 anos em Ji-Paraná; um homem de 64 em Machadinho D’Oeste; uma mulher de 62 anos em Nova Mamoré; uma mulher de 41 anos de Nova União; e um homem de 69 anos de Pimenteiras do Oeste.

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), os dados podem não bater com a planilha geral porque para alguns municípios foram percebidas inconsistências e corrigidas agora. No entanto, foi solicitado que atualizem no sistema e-SUS.

Veja abaixo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada do Oeste. Lembrando que, a Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.