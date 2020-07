Alvorada do Oeste – “Live Solidaria” arrecada quase duas toneladas de alimentos

Grupo de amigos, artistas profissionais e amadores se reuniram na causa para arrecadar fundos para ajudar famílias carentes de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. Eles realizaram uma transmissão musical ao vivo, na última sexta-feira (10) e conseguiram arrecadar dezenas de cestas básicas e recursos para distribuir mais de uma tonelada e meia de alimentos.

De acordo com os organizadores, os alimentos já foram distribuídos e beneficiaram dezenas de famílias. O objetivo foi de tentar minimizar os impactos causados durante a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus.

O popular Zé Carlos, Cantor com deficiência visual fez a abertura da Live, cantando sucessos sertanejos e certamente matou a saudade dos alvoradenses que amam o artista. O DJ Robson embalou a transmissão com um show de músicas eletrônicas. Na sequência, que teve Carlos Rodrigues, o frentista cantor que ficou nacionalmente conhecido por sua voz parecida com a do Amado Batista, a Cantora Debora Bruna, de Urupá, deu um show de beleza e encantou a todos com sua voz nas românticas. Ainda compondo o misto musical, a banda Forró Pisada Quente, resgatou ritmos e fez os internautas balançarem o esqueleto no dois pra lá e dois pra cá. Não teve quem não se animou ao som e voz de “Chapolim”, Maura e Gerson, que animaram com músicas dançantes.

O renomado locutor “Claudiovan”, apresentou a Live com maestria e levou sua imagem além das ondas do rádio, desta vez direto para as telas das mídias digitais na internet.

Alvorada do Oeste já adentrou a casa dos 30 casos confirmados para o coronavírus e apresenta 70% de cura dos atingidos pela doença.