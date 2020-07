Governo de Rondônia executa ações para garantir melhorias na infraestrutura em Theobroma

.

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tem trabalhado para garantir melhores resultados nas ações de manutenção das rodovias que encontram-se sob responsabilidade do Estado, prova disso, foi a força-tarefa de pavimentação do perímetro urbano da rodovia 464 em Theobroma, município de grande importância econômica para a região, realizada neste sábado (11).

Os trabalhos estão sob a responsabilidade da Usina de Asfalto do DER em Jaru, o gerente responsável pelas frentes de serviço nas rodovias pavimentadas da região, João Paulo Ribeiro, informou que, no total, serão aplicadas 1.100 toneladas de massa asfáltica e, para que os serviços ganhem intensidade, 13 maquinários e uma equipe completa de 15 pessoas estão trabalhando na execução.

“Neste sábado, aplicamos 160 toneladas de asfalto e 200 metros foram pavimentados. Até o final dos trabalhos, será um quilômetro atendido nesse trecho da rodovia que corta o município de Theobroma”, disse.

GESTÃO NA ESTRADA

Cumprindo a determinação do governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha, de garantir os melhores resultados fazendo bom uso dos recursos públicos, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, acompanhou a execução dos trabalhos in loco. “Estamos aqui para conferir de perto o início dos trabalhos, como também, conhecer os integrantes das equipes, as técnicas e a qualidade dos serviços executados pela Usina de Asfalto. Contamos com a presença dos coordenadores de Operações e Fiscalização (COF), Adriano Fortunado, e das Usinas de Asfalto (Cousa), Sávio Ricardo Bezerra. O nosso objetivo principal é de padronizar as ações, para que todas as regiões recebam serviços de qualidade. O trabalho iniciado hoje, em Theobroma, é um sonho antigo da população. Com certeza, o Governo do Estado está garantindo mais infraestrutura, beneficiando, também, milhares de pessoas, sem falar no fomento econômico para Theobroma e municípios vizinhos, que está sendo garantido com esse trabalho”, diz o diretor-geral do DER.

Presente na execução dos trabalhos, o prefeito de Theobroma, Claudiomiro Alves, disse que a realização dos trabalhos é motivo de comemoração para o município que receberá mais conforto na trafegabilidade da população,.”Não posso deixar de agradecer ao DER por estar trazendo mais tranquilidade, sem contar o respeito e atenção que vamos garantir aos nossos comerciantes com mais infraestrutura nessa estrada”, agradece o prefeito.

Integrante da frente de serviços, a motorista de caçamba, Lucilene Dias, destacou a satisfação em fazer parte da equipe do DER e o amor pela profissão. “Pra mim é uma honra trabalhar pela infraestrutura de Rondônia, principalmente da minha região, levar benefícios à população é a nossa principal missão. Cada um aqui faz a sua parte, com muito zelo e técnica estamos trabalhando a todo vapor nesta missão”, disse.

OUTROS SERVIÇOS

Além da pavimentação no perímetro urbano de Theobroma, a Usina de Asfalto de Jaru realizou os serviços de recuperação de 110 quilômetros do asfalto na RO-133, de Machadinho d’Oeste, passando pelo Vale do Anari até Theobroma na RO-464.

