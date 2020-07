Andressa Urach diz que cantoras incentivam a pornografia e prostituição

Andressa Urach decidiu tomar um novo rumo na carreira. A ex-garota de programa que se converteu em evangélica falou que decidiu lançar uma música em contraponto ao que as cantoras brasileiras atuais estão produzindo. Ela disse que sentiu a necessidade de produzir uma música que considera de qualidade, por isso vai lançar o single "Noite Virou Dia".



Reprodução/Instagram Andressa Urach vai lançar música contando sua história

"Não sou cantora, mas ao ver esse crime que está acontecendo com a música brasileira pedi a ajuda da minha amiga e compositora talentosa Elisa Hares e ao meu amigo produtor musical Rafael Oliveira para fazer uma música que tenha conteúdo e qualidade na letra e assim poder ajudar a educar essa geração dos dias de hoje", Andressa falou em entrevista à Quem.

Ela disse que fica triste ao ver no que a música brasileira se tornou e criticou o trabalho de cantoras das novas gerações. "As que se dizem cantoras, incentivam cada vez mais a prostituição e pornografia nas redes sociais e músicas. É deprimente ao ver elas explicitamente induzirem crianças e jovens a se prostituírem, com suas letras e danças pornográficas!", opinou.

Andressa disse que as cantoras fazem o mesmo que ela costumava fazer, o "tudo pela fama". A ex-participante de "A Fazenda" disse que hoje ela luta para que as pessoas não sigam o mesmo caminho que ela percorreu e foi com essa motivação que ela decidiu lançar "Noite Sem Fim".

A evangélica falou que a faixa deve estar disponível no final de julho, junto de um clipe produzido em animação. O tema da canção é a própria vida de Andressa e com isso ela pretende incentivar garotas de programa a deixarem esse mundo. "Com o tempo, acabamos nos arrependendo e vendo que não vale tudo por dinheiro e nem pela fama. Quem é garota de programa está se matando todos os dias aos poucos, lentamente sem perceber! Eu sobrevivi em 2014, mudei, me arrependi de todas as escolhas erradas do meu passado, mas infelizmente não posso mudar ele, mas posso ajudar outras mulheres com meus erros", ela analisa.