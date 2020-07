DER inicia manutenção na rodovia 420, que liga o município de Nova Mamoré a Buritis

.

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) inicia nesta semana a manutenção da RO-420, rodovia que liga o município de Nova Mamoré e Buritis, com trabalhos que serão efetivados em 90 quilômetros de estrada.

"As rodovias do Estado são prioridades do governador, pois as estradas são fundamentais para os produtores escoarem seus produtos, por isso estamos verificando de perto cada problema para podermos soluciona-los", destacou o diretor geral do DER, Elias Rezende, que acompanhado do coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Adriano Fortunato, o coordenador da Usina de Asfalto, Sávio Ricardo da Silva Bezerra, e equipe, visitaram a RO- 420.

INICIO DOS TRABALHOS

A força-tarefa de manutenção da rodovia 420 abrange 90 km que serão beneficiados até a estrada Parque, onde a rodovia vai receber patrolamento, encascalhamento, instalação de boeiros e limpeza lateral. De acordo com Elias Rezende, o trabalho será feito com a qualidade que se espera. A RO-420 inicia em Nova Mamoré e passa pelos distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis. Por enquanto os trabalhos serão realizados somente até a estrada Parque. "Nova Mamoré tem uma história de muita luta, não podemos deixar de trabalhar pelo desenvolvimento de infraestrutura na região. Nosso compromisso é terminar o serviço o quanto antes. Mesmo com a pandemia, o desenvolvimento do Estado tem que continuar. Estamos na maior bacia leiteira, além de ser o segundo maior produtor de gado de corte”, ressaltou o diretor geral do DER.

NOVA DIMENSÃO

No distrito de Nova dimensão, Elias Rezende se reuniu com agricultores e vereadores da região. O deputado estadual Ezequiel Neiva também esteve presente e agradeceu o apoio do governador Marcos Rocha e o empenho do diretor. Ezequiel Neiva destacou diversos assuntos e disse que vai deixar o DER trabalhar, confia nos trabalhos que estão sendo realizados e começarão nas estradas de Rondônia.

O empresário e produtor rural Laerte Queiroz destacou a importância da manutenção na RO-420. Segundo ele, vai beneficiar cerca de 15 mil produtores. "É por ela que sai toda a produção agrícola e pecuária. Sem a estrada trafegável não tem como escoar a produção, em época de chuva e atoleiro, buraco, agora com a manutenção tudo fica mais fácil, a expectativa em ver essa estrada limpa com fácil acesso é grande. Vai se concretizar o sonho dos produtores da região.

O DER designou um engenheiro com experiência para acompanhar todo o trabalho de manutenção da rodovia.

PONTES

Durante a visita, o diretor geral do DER falou de um projeto de substituição das pontes nas estradas do Estado.

"Precisamos modernizar as estruturas das pontes, que cortam as rodovias do nosso Estado. O projeto visa substituir as pontes de madeira por pontes de concreto", disse Elias.

Leia Mais: