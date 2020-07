"Golpe da barriga"? Mayra Cardi reclama da divisão de bens com Arthur Aguiar

A polêmica entre Mayra Cardi e o ex-marido Arthur Aguiar está longe de acabar. Após a separação, Mayra acusou Arthur de ter diversas amantes durante o casamento e de ser um marido abusivo . Agora, o ator revelou que entraria na Justiça para dividir os lucros de uma empresa da qual é sócio junto com Mayra. Após a declaração, a influencer procurou a coluna do Léo Dias para desabafar sobre a divisão de bens.

"Me casei com um gigolô", afirma. "Não está sendo fácil, mas é menos dolorido do que tudo que descobri sobre o caráter", completa Mayra, que diz que pagou dívidas de Arthur e deu uma verdadeira vida de príncipe a ele. Segundo ela, todas as suas empresas, as quais Arthur quer a divisão de lucro, são referentes às formações dela.

Instagram/Reprodução Mayra Cardi e Arthur Aguiar vem sendo assunto nas notícias desde que Mayra acusou o ex-marido de ser abusivo

"São 26 certificações em analista comportamental e coach. As minhas empresas são exatamente referentes às minhas formações. Destruir minha vida como ele destruiu e, agora, querer ‘receber’ pelo tempo que destruiu minha vida, me faz ver que levei o golpe da barriga", finaliza.