Morre a youtuber Nicole Thea, que estava grávida de 8 meses, aos 24 anos

A youtuber britânica Nicole Thea morreu aos 24 anos grávida de oito meses. A notícia foi dada pela família da influencer através das redes sociais no último domingo (12). Eles não divulgaram a causa da morte, mas deixaram claro que o bebê não resistiu e também morreu.

Reprodução/Instagram Nicole Thea





"Para todos os amigos e apoiadores de Nicole, é com grande tristeza que temos que informar que Nicole e Reign, seu filho com Boga, morreram na manhã de sábado. Como família, pedimos que você nos dê privacidade, porque nosso coração está verdadeiramente quebrado e estamos lutando para lidar com o que aconteceu. Sentiremos sua falta pelo resto de nossas vidas até nos reencontrarmos no céu eterno", escreveu a família no Instagram da youtuber.

Nicole Thea tinha mais de 90 mil inscritos em seu canal no YouTube e mais de 170 mil seguidores no Instagram. A família informou que ela "pré-agendou alguns vídeos do YouTube e Boga tomou a decisão de permitir que eles fossem ao ar". Ela gravava vídeos sobre beleza, viagens, dança e maternidade.