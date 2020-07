Whindersson Nunes discute com deputado após ser chamado de corno

O humorista Whindersson Nunes trocou farpas com o deputado estadual Gil Diniz (PSL-SP) no último domingo (12), após ser chamado de corno pelo político. Tudo começou quando o ex-marido de Luísa Sonza postou um vídeo lutando boxe e Gil comentou: "Boa! Forte como um boi!".

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes e Gil Diniz





A piadinha não foi bem recebida por Whindersson Nunes que resolveu ser irônico e postar uma foto de um homem lambendo a bota de um militar e questionar: "Qual é o gosto, deputado?".





Gil rebateu com outra provocação, ele postou uma foto em que MC Rebecca aparece simulando um sexo oral em Luísa Sonza no Bloco da Anitta, que aconteceu no Rio de Janeiro no carnaval deste ano. Na legenda, o deputado escreveu: "Vou perguntar para o Vitão, que gosto tem?".

Vou perguntar para o Vitão, que gosto tem? https://t.co/IX8FG5v2UC pic.twitter.com/kDDGG6BbeK — Gil Diniz (@carteiroreaca) July 12, 2020





Vale ressaltar que após terminar o casamento com Whindersson Nunes, surgiram rumores de que Luísa Sonza estaria vivendo um affair com o cantor Vitão, mas ela negou e disse que era apenas uma parceria profissional.

A briga continuou com o humorista escrevendo: "Se esforçou, o bichinho. Gente, sobre piadas, eu já disse, acho engraçado várias. Dou RT no Deputado pra vocês verem, imagina o tipo de decisão que esse cara toma por alguém preocupa uma p**** dessas, viu". Whindersson também disse que o deputado precisava rever suas atitudes nas redes sociais.





Gil não gostou da advertência: "‘Revisão da sua postura nas redes sociais’. Diz logo que quer me censurar, seu hipócrita!". O ex de Luísa Sonza rebateu: "CENSURAAAAAAA. Galera, eles se fazem de doidos, eles não acreditam nisso, eles só se fazem de tonto, sabem que as pessoas vão comentar, mas não vai dar em nada, o melhor é guardar o nome e ficar de olho nas próximas eleições".

Com a proporção que a discussão ganhou, o deputado tentou amenizar: "Macho, era (tento ser) ter fã, sou nordestino como você. Lá o humor é liberado sem censura. Espero que volte a melhores momentos, que cure a depressão, que vire um Rock Balboa (tão forte quanto um touro, com ou sem chifre). Abração! Olé!".

Entretanto Whindersson não se calou: "Gil, você pode ser nordestino, mas não exerce. Nordestino é o povo mais gente boa do planeta, nós recebemos as pessoas com sorriso porque somos felizes, e a gente não mexe com a família dos outros, no fim, tu peidou pra dentro porque tu é um fraco, man".

Parei de fazer piada com o @whindersson , não quero que me acusem de Cornofóbico! ??? https://t.co/ffUnk9xBxz — Gil Diniz (@carteiroreaca) July 12, 2020

Ao ver o que o humorista escreveu, Gil voltou a provocar: "Família de quem? Aceita que dói menos, Whind. Ela te trocou pelo amigo e está feliz, não é mais da tua família por mais que a depressão e o negacionismo não te deixem aceitar".

Por fim, Whindersson declarou: "Galera, eu vejo as piada tudo, de Corno, de Vitão, a mais engraçada pra mim foi Corno McGregor, boa boa. Agora DEPUTADO com putaria do nada, esse cara ganha dinheiro de vocês, eu estou rico galera, estou de boa, mas vocês que se fode aí com esse cara, palhaçada isso com vocês".