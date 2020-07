Governo de Rondônia atende comunidade de Pimenteiras e recupera asfalto da BR-435

.

Em atendimento aos moradores e produtores da região de Pimenteiras do Oeste, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), realizou a recuperação do asfalto da BR-435, trecho do trevo até a Linha 04, rumo ao município.

O trabalho foi realizado pela 1ª Residência do DER de Colorado do Oeste, em solicitação feita pelo prefeito Olvindo Luiz Dondé ao governador coronel Marcos Rocha.

Sob a coordenação do engenheiro Lucas Poletto, foram recuperados aproximadamente três quilômetros de asfalto, com serviços de patrolamento e encascalhamento em todos os buracos e laterais, além do patrolamento ao longo da estrada.

Para a execução dos trabalhos, o DER utilizou uma patrulha mecânica, composta por patrol, retroescavadeiras e caminhões pipa para recuperar uma das mais importantes via de tráfego da região do Cone Sul, importante malha para o escoamento da produção agropecuária rondoniense.

