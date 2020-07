Drive-thru em Vista Alegre do Abunã realiza 500 testes rápidos em população para detecção do novo coronavírus

.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realizou testes rápidos no sistema de drive-thru para detectar possíveis infectados com o novo coronavírus em Vista Alegre do Abunã. A ação aconteceu no último sábado (11), na Praça central do Distrito, ao lado da quadra da escola Maria Casaroto Abati.

Foram realizados 500 testes rápidos, destes 35 pessoas testaram positivo para a Covid-19, sendo que os positivados foram avaliados pela equipe médica e os que aceitaram o tratamento, assinaram um termo de responsabilidade e saíram com o kit de tratamento para o novo coronavírus.

A ação foi destinada para todas as pessoas que estavam apresentando sintomas gripais por mais de sete dias e o público foi atendido sem precisar sair dos veículos, através do sistema de drive-thru. A ação contou com o apoio da equipe do Hospital Regional de Extrema, do Posto de Saúde de Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã.

“O Governo de Rondônia realizou o 6º drive-thru, ação extremamente importante para avaliar o cenário epidemiológico do Estado diante da pandemia do novo coronavírus”, disse o secretário adjunto Nélio de Souza.

De acordo com o diretor do Hospital Regional de Extrema, Donizete Silva, a ação foi um sucesso, bem organizada e sem nenhum tumulto. "Ação estava destinada para acontecer em sistema drive-thru, porém os que chegaram a pé conseguimos atender na quadra de esporte da escola Maria Casaroto Abati, mantendo sempre o distanciamento, na sombra, tudo muito bem organizado", disse o diretor.

