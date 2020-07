Críticas ao cenário do "Domingo Espetacular" ofuscam estreia de Carolina Ferraz

Menos de um mês depois de ter assinado o contrato com a Record , Carolina Ferraz estreou no "Domingo Espetacular" no último final de semana (12). Porém, ela não foi a única novidade no programa. Um novo cenário foi lançado no mesmo dia e acabou ofuscando a apresentadora.



Reprodução/Record TV Novo cenário do "Domingo Espetacular" foi comparado com o filme "Matrix"

O programa da Record agora conta com um cenário feito em chroma key e, assim como o concorrente "Fantástico", vai fazer uso da realidade virtual para mudar a ambientação. Entretanto, as cores verde e preta escolhidas acabaram gerando uma comparação com o filme "Matrix" e o novo visual da atração jornalística acabou recebendo fortes críticas nas redes sociais.

Se por um lado as pessoas detestaram o cenário, por outro Carolina Ferraz foi fortemente elogiada. No Twitter é fácil encontrar pessoas parabenizando a apresentadora pelo desempenho. A atriz, que está há três anos fora da Globo, vai comandar o "Domingo Espetacular" ao lado de Eduardo Ribeiro e também fará quadros especiais. Para o dia de sua estreia, ela gravou uma reportagem sobre a preparação dos restaurantes para trabalharem com as novas medidas de isolamento social.



Confira a seguir alguns comentários sobre o programa de estreia de Carolina Ferraz na Record:

Eu vendo a Carolina Ferraz no novo cenário do #DomingoEspetacular pic.twitter.com/Pd0rxfaN4m — Rafael Ramos (@RafaelRamos85) July 12, 2020





#DomingoEspetacular q raio de cenário horroroso é esse?!?! Parece q foi uma inspiração errada de Matrix. Já Carolina Ferraz, linda e elegante como sempre. Parabéns pela estreia. pic.twitter.com/K7MHOx5zwT — Quelma Oliver (@Quelma_Sueli) July 13, 2020





#DomingoEspetacular Carolina Ferraz muito elegante!! ???



Não consigo engolir a cor desse cenário, esse verde é muito forte, gritante, ficou muito escuro tbm. pic.twitter.com/XZzkGQVHql — P???iteiro (@Palpite38) July 12, 2020





O novo cenário do #DomingoEspetacular parece a parte interna do relógio do Ben 10 pic.twitter.com/fbQeQswEbU — ??????????? ?????? (@monnacrespa) July 12, 2020