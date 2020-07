A dieta da banana realmente funciona? Nutricionista responde

Dietas que prometem resultados milagrosos em pouco tempo sempre aparecem de tempos em tempos na internet. A mais nova delas é a dieta da banana. Criada pela farmacêutica japonesa Sumiko Watanabe, começou a fazer muito sucesso no Japão e nos Estados Unidos.

Pixabay bananas





A dieta consiste em comer quatro bananas no café da manhã acompanhada de dois copos de um chá de sua preferência, sem açúcar. Durante o dia você está liberada para comer o que quiser, apenas evitando doces e alimentos gordurosos.





A dieta da banana faz emagrecer porque contém fibras que ajudam a saciar o apetite, além de melhorar a regularizar o intestino. Além disso, a dieta pode ser seguida pelo tempo que desejar, pois não restringe muito a alimentação e promete resultados já na segunda semana.

Esse método começou a fazer muito sucesso, pois prometia eliminar os quilinhos extras de maneira rápida e fácil. Para saber se a dieta da banana realmente funciona, conversamos com a nutricionista Carolina de Oliveira.

Milagre ou mentira?

Carolina explica que para que você possa emagrecer com saúde, é preciso realizar um déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que as que gastamos.

Além disso, na hora de escolher os alimentos, a nutricionista observa que é melhor dar preferência a comidas de verdades e reduzir ao máximo produtos industrializados.

A especialista explica que a única vantagem aparente da dieta da banana é que não existem proibições no cardápio, apenas alimentos que devem ser consumidos com moderação.

Agora, sobre os lados negativos, a nutricionista explica que comer só bananas no café da manhã, não é suficiente para garantir a energia necessária para a primeira refeição do dia. "O café da manhã é a refeição mais importante! É preciso sempre variar ao máximo os alimentos", completa Carolina.

Além disso, a médica não vê nenhum benefício em comer quatro bananas de uma vez em uma única refeição. "A banana é fonte apenas de carboidrato, e uma refeição completa deve conter carboidratos, proteínas e boas gorduras. Assim garantimos à saciedade até a próxima refeição", diz.

Ela explica também que a banana é um excelente alimento, mas deve ser usada com moderação. A nutricionista ainda passa uma alternativa de café da manhã, seguindo os preceitos da dieta da banana, porém de forma saudável.

"Uma opção melhor que pode ser usada no café da manhã por exemplo é: 1 banana + 2 ovos mexidos com uma fatia fina de queijo preparados com azeite.", encerra.