Noiva de Zezé Di Camargo mostra obras em apartamento triplex

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão se preparando para uma mudança. O casal mora em uma mansão em Alphaville, bairro de alto padrão de Barueri, e vai para uma cobertura triplex em São Paulo. A influencer, que já havia adiantado que a nova casa tem até quarto de bebê , mostrou como está a obra e deu detalhes de como será a nova residência deles.



Reprodução/Instagram Gracielle Lacerda mostra obras de triplex

"Olhem onde eu estou! No meu apartamento, da cobertura. Vim olhar como está ficando. Já tem muita coisa pronta, a parte de obra está terminando", a noiva do sertanejo começou contando no Stories. Gracielle estava na área externa do apartamento quando disse isso e mostrou o triplex vai ter uma piscina aquecida, porque ela mesma falou que odeia entrar em água gelada.



Na parte externa, a nova casa também terá um espaço gourmet com churrasqueira, pois ela disse que eles adoram receber amigos em casa. Além disso, a influencer comemorou uma nova vitória. "Eu nunca tive um closet na minha vida! Vou ter pela primeira vez!", ela contou e explicou que eles transformaram um dos quartos em um espaço para guardar roupas.



Graci e Zezé ainda terão direito a uma adega e sala de reuniões. A influencer já havia contado anteriormente que está fazendo questão de pagar o imóvel junto com o noivo e financiou metade do valor para poder arcar com os custos.

Reprodução/Instagram Churrasqueira e piscina da cobertura em obras