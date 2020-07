Modelo viciada em tomar sol fica 8 dias sem lavar o cabelo: "Tão chato"

Ex-apresentadora e modelo, Ulrika Jonsson postou uma foto fazendo topless no Instagram que impressionou os seguidores. Viciada em tomar sol, a celebridade do Reino Unido compartilhou um clique sem filtro e sem maquiagem, no qual revelou o seguinte: "O sol voltou!! Então, lavei meu cabelo pela primeira vez em 8 dias. Deus, eu odeio lavar o cabelo. É tão chatooooo".

Reprodução/Instagram Ulrika Jonsson

Os seguidores da modelo lotaram a publicação de elogios e disseram que gostam do fato dela se expor sem receio de julgamentos. "Você linda de forma natural", comentou uma seguidora. "Eu estou tão feliz por não ser a única pessoa que adia uma lavagem de cabelo pelo maior tempo possível... foram 15 dias da última vez", escreveu outra. "Apenas amo como é realista e real", acrescentou mais uma.

Na foto, é possível ver como a pele da ex-apresentadora de 57 anos está sendo afetada pela quantidade de sol que toma frequentemente.





Segundo Ulrika, o vício começou porque ela achava os britânicos "pálidos, sem cor e pastosos" e acredita que os raios de sol deveriam ser mais aproveitados. Na coluna que possui no portal britânico ‘The Sun’, a modelo chegou a escrever: "Os raios UV aumentam nossos níveis de serotonina, que podem ajudar a combater a ansiedade e a depressão".