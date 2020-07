Reprodução/Instagram Mc Mirella gera dúvida de quantos dedos tem





A coluna já antecipou a participação de Mc Mirella em "A Fazenda 12" e aposta que a funkeira vai colocar fogo no feno não só por ser uma mulher de opiniões fortes, como pela beleza. Esse clique sexy não deixa nenhuma dúvida, mas o que não dá para entender é que Mirella apareceu com quatro dedos em uma das mãos. A assessoria diz que não é Photoshop. O indicador estaria dentro do cabelo dela.