Ludmilla é internada e passa por cirurgia após ter problemas com o silicone

A cantora Ludmilla foi internada e precisou passar por uma cirurgia no último domingo (12). Ela deu entrada no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, após apresentar problemas com suas próteses de silicone. A funkeira já está se recuperando e, segundo divulgado pela sua assessoria de imprensa, ela passa bem e deve receber alta em breve.

Reprodução/Instagram Ludmilla

Essa é a segunda internação de Ludmilla no ano e durante a pandemia. Em maio, ela teve que ficar cinco dias no hospital por causa de uma inflamação nos rins. Na época, foi divulgado que ela sentiu fortes dores abdominais e precisou ir ao médico, onde foi diagnosticada com pielonefrite. Já em junho, a funkeira achou que estava com Covid-19, mas no exame deu negativo.

Ludmilla está com a carreira a todo vapor e será possível ver sua habilidade de atuação na série "Arcanjo Renegado", no qual interpreta uma policial militar. A produção foi gravada no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, e fala de um sargento que tenta fazer a diferença buscando vingança no comando da principal equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).