Morre Kelly Preston, mulher de John Travolta, vítima de um câncer

A atriz Kelly Preston, mulher do astro John Travolta, morreu no último domingo (12), aos 57 anos, vítima de um câncer de mama. Ela ficou conhecida por atuar em filmes como "Irmãos Gêmeos", "Jerry Maguire" e "O Gato". A artista deixa dois filhos: Ella Bleu, de 20 anos, e Benjamin, de 9 anos. Em 2009, ela perdeu um filho, Jeff, de 16 anos.

"É com o coração muito pesado que eu informo que minha linda esposa Kelly perdeu sua batalha de dois anos contra o câncer de mama", comunicou John Travolta, que foi casado com Kelly Preston por 29 anos, no Instagram. O ator agradeceu médicos e enfermeiros e também "seus amigos e entes queridos que estiveram sempre ao seu lado".

A filha da atriz também se manifestou: "Obrigado por seu amor. Obrigado por sua ajuda e obrigado por tornar este mundo um lugar melhor. Você tornou a vida tão bonita e eu sei que continuará a fazer isso sempre. Eu te amo muito, mamãe".





Kelly Preston nasceu no Havaí e se formou no sul da Califórnia. A carreira no cinema decolou em 1985, quando ela conseguiu um papel importante na comédia "A Primeira Transa de Jonathan". Ela conheceu John Travolta em 1987, quando os dois estavam filmando a comédia "The Experts". O casamento aconteceu em 1991. O último trabalho da atriz foi em 2018 no filme "Gotti: O Chefe da Máfia", no qual atuou junto com o marido.