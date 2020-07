"A Fazenda": Mariano, dupla de Munhoz, vai entrar no reality show

Esta coluna que ninguém lê descobriu mais um peão da próxima temporada de 'A Fazenda'. Vai ter representantes do funk, mas também vai ter do sertanejo. O cantor Mariano, dupla de Munhoz, fechou com a Record sua participação no reality. O bonitão possivelmente será um dos galãs desta edição.

Reprodução/Instagram Mariano





Se o sertanejo será muito bem representado por Mariano, o funk também terá duas representantes de peso: Jojo Todynho e Mc Mirella. Como esta colunista já antecipou, as duas estão fechadas e com contratos assinados com Record TV. Além delas, também divulgamos as participações de Cristiane Maravilha e do fashionista Israel Cassol, que virá de Londres, onde mora, só para participar do programa comandado por Marcos Mion.



A emissora pede em contrato que os participantes fiquem com suas agendas disponíveis a partir da segunda quinzena de agosto. Neste ano, por conta da Covid-19, o pré-confinamento deve acontecer cerca de duas semanas antes do início do programa, para garantir que ninguém irá se contaminar com a doença nas vésperas da estreia. Outra novidade é que logo após a realização do exame médico os participantes já devem partir direto para o pré-confinamento.