Começando a semana bem, quem participa da live do iG nesta segunda-feira (13) é a cantora Any Gabrielly (@anygabriellyofficial). Ela estará ao vivo às 17h para conversar com a repórter Gabrielle Pedro sobre carreira e vida pessoal. O papo acontecerá no Instagram @portal_ig.

Reprodução/Instagram Any Gabrielly fará live às 17h com o iG

Any é conhecida por fazer parte do grupo musical Now United, formado por vários jovens, cada um de um país. A artista também trabalha como dubladora e deu voz a princesa Moana na versão brasileira do filme da Disney.