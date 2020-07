Dicas rápidas para cuidar dos cabelos e da pele antes de dormir

Para quem tem a rotina corrida, a saída para manter os cuidados com a pele e o cabelo em dia é dedicar alguns minutos à noite para a tarefa. Segundo Vanessa Paez, esteticista que atende pelo GetNinjas, é possível fazer um ritual de beleza noturno rápido e eficaz.

FreePik Aproveite o fim do dia para cuidar da pele e do cabelo e fazer um ritual de hidratação noturno

Abaixo, Vanessa dá dicas e ensina como hidratar a pele e o cabelo à noite. São receitas fáceis, caseiras e que apresentam um bom resultado. Confira:





Hidratação noturna para o cabelo

"Para o cabelo, recomendo o uso do óleo de oliva, de rícino ou mel. O ideal é misturar uma colher de sopa do óleo de um desses ingredientes para um pote de condicionador ou creme hidratante capilar de 200 ml. Aplique no cabelo do meio à pontas e deixe agir por 15 minutos. Depois, é só enxaguar sem deixar resíduos", ensina.

A esteticista explica que a variedade de receitas para hidratação do cabelo é grande, por isso, é sempre importante se atentar ao tipo de fio e necessidades dele. No geral, além da receita acima, Vanessa ensina outra que funciona bem para a maioria dos fios:

"Você vai precisar de babosa ou dois quiabos, óleo de coco e um creme de hidratação (pode ser o que você já está acostumada). Corte o quiabo ou babosa e coloque em uma tigela. Acrescente duas colheres (sopa) de água, misture bem e depois inclua também uma colher de creme de hidratação. Aplique no cabelo, da raíz às pontas, e deixe agir por 15 minutos. Depois, é só enxaguar sem deixar resíduos e procure utilizar água morna ou fria".

Hidratação noturna para a pele

"A pele também precisa de cuidados e, com a chegada do inverno, é importante ficar atenta ao ressecamento que é mais propício nesta época do ano", comenta. Para hidratar a pele, hidratar a pele, Vanessa recomenda o uso de borra de café (que você pode reutilizar depois que o café for coado), iogurte natural (sem sabor) e mel.

"Misture um pouco desses ingredientes em um recipiente. Após o banho, aplique em todo o corpo, massageie por cinco minutos e depois enxague bem. Para finalizar, você pode usar um creme hidratante corporal", ensina.

Para as partes mais rígidas do corpo, como joelhos, cotovelos, pescoço e pés, a dica é usar cremes esfoliantes. "Para o rosto, recomendo uma limpeza com água micelar e depois a aplicação de um creme hidratante de acordo com a sua idade. Para o corpo, utilize o creme hidratante corporal de costume e misture algumas gotas de óleo de amêndoas para massagear a pele", dá a dica.

Vanessa também explica um ponto importante: " Hidratar a pele também é tomar a quantidade de água diária recomendada e se alimentar de maneira saudável". Por isso, é fundamental se atentar à alimentação e ingestão de líquidos.