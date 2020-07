Desaparecimento de Naya Rivera não foi suicídio, afirmam policiais

Naya Rivera está desaparecida desde a última quinta-feira (9), desde então, investigações e buscas pelo corpo da atriz estão acontecendo na região. Nos últimos dias, alguns fãs trouxeram à tona a possibilidade de ter sido suicídio, o que parece ter sido descartado pelos policiais que estão investigando o caso.









Reprodução Segundo o xerife Kevin Donoghue, a situação não parece passar de um acidente trágico

Kevin Donoghue contou à revista People: "Nós entrevistamos o filho dela e nada do que ele nos disse indica que foi suicídio. Com tudo que sabemos até agora, parece ser apenas algum tipo de acidente recreacional".

"Nós ainda estamos investigando, nós ainda estamos procurando. Estamos tentando juntar as peças enquanto avançamos. Até agora, não temos muitas informações para fazer nenhuma suposição do que pode ter realmente acontecido", continuou Kevin.

O filho, Josey, de apenas 4 anos estava com a mãe no passeio de barco quando aconteceu o acidente e confirmou às autoridades que viu sua mãe desaparecer nas águas do Lago Piru, na Califórnia.

A atriz, de 33 anos, é conhecida principalmente pelo seu papel na série Glee, onde interpretou a líder de torcida Santana Lopez.