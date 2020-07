Restos humanos foram encontrados em poço de jacarés em zoológico de Tiger King

Reprodução/Netflix Restos mortais foram encontrados em zoológico de Joe Exotic





Se você já achava série documental " Tiger King " bizarra, então prepare-se. o site TMZ afirmou na última sexta-feira (10) que autoridades encontraram restos humanos no zoológico de Joe Exotic .

Na última quinta (9), o zoológico, que ficou conhecido depois de ter bastidores de seu funcionamento revelados em série da Netflix, foi palco de um episódio do programa "Ghoe Adventures".

Nele, um investigador paranormal chamado Zak Bagans levou cães farejadores ao local para verificar se existiam restos de humanos no local.

Os cães indicaram que era o caso ao se aproximarem de um poço de de jacarés. O caso está com a polícia de Wynnewood, cidade de Oklahoma onde o zoológico está localizado.

As autoridades buscam agora uma maneira de identificar se realmente se tratam de vestígios mortais de um ser humano e, se sim, como retirá-los de maneira segura do local.

Uma fonte esclareceu ao portal que o antigo dono, o excêntrico Joe Exotic , afirmou que existem cinzas de quatro pessoas que foram enterradas no zoológico como memorial.

A rival de Exotic, Carole Baskin , havia conseguido posse do zoológico na justiça no mês passado. Exotic está preso por maus tratos a animais e por planejar a morte de Baskin, como foi mostrado no documentário.