De R$ 68,99 a R$ 750: 8 produtos de beleza queridinhos das celebridades

Gisele Bundchen, Eva Mendes, Madonna e Kate Hudson não abrem mão de um creme que pode ser usado para amenizar as olheiras e também para cuidar dos cabelos e dos lábio ressecados. Já Rihanna é fã de um protetor solar que faz parte da rotina de beleza das japonesas.

Para saber o que não sai da necessaire dos famosos e as marcas preferidas deles, o Delas bateu um papo com a dermatologista Bianca Gastaldi. A especilista monta uma lista dos produtos mais usados e seus benefícios. Muitos são vendidos aqui no Brasil. Só prepare o bolso por tem item por aqui na casa dos R$ 750.

1. Wine Therapy Sleeping Mask

Reprodução/Wikipedia/Divulgação Emma Stone e Wine Therapy Sleeping Mask

Wine Therapy Sleeping Mask é da marca coreana Holika Holika e uma das queridinhas da atriz Emma Stone. Para uso noturno, ela possui extratos de vinho Cabernet Sauvignon, com propriedades da uva. Ela é rica em polifenóis, que dão à pele efeito anti-aging devolvendo sua elasticidade e viço, o que acaba sendo ótimo para as pessoas que têm pele seca. É recomendado que se use pelo menos uma vez por semana e custa em média R$ 95.

2. Glycolic Acid 7% Toning Solution

Reprodução/Instagram/Divulgação Kim Kardashian e Glycolic Acid 7% Toning Solution

Kim Kardashian e a influenciadora Nati Vozza são umas das que não abandonam por nada o seu Glycolic Acid 7% Toning Solution da marca canadense The Ordinary, que alcançou o status ‘cool’ pelas suas embalagens descoladas, fórmulas veganas e sem teste em animais, além de preço acessível fora do Brasil. Este tônico em especial oferece uma leve esfoliação para a pele, deixando-a mais clara e brilhante. É um produto coringa para uma rotina de beleza no dia a dia e pode custar em torno de R$ 300.

3. Bioré UV Face Milk +50fps

Reprodução/Instagram/Divulgação Rihanna e Bioré UV Face Milk +50fps

Os produtinhos da marca japonesa Bioré é um dos que parece que vieram para ficar. O filtro protetor solar da Bioré possui ácido hialurônico na fórmula, que confere ao produto um super poder de hidratação, e tecnologia para disfarçar as imperfeições deixando a pele sequinha, e levemente esbranquiçada - como os japoneses gostam. Aqui no Brasil ele pode ser adquirido por R$ 68,99.

4. Bioré Make-up Remover

Reprodução/Instagram/Divulgação Selena Gomez e Bioré Make-up Remover

Além do protetor, o demaquilante da marca já se tornou um item essencial de muitas famosas como Rihanna e Selena Gomez. Além de não ressecar a pele, ele limpa e remove a make por ter ação enzimática e ser livre de sabão. Sua fórmula é a base de água e ingredientes hidratantes e custa por volta de R$ 63.

5. Egyptian Magic

Reprodução/Instagram/Divulgação Gisele Bundchen e Egyptian Magic

O Egyptian Magic é um creme multiuso e natural de origem americana. Ele é um tratamento de pele à base de azeite, cera e pólen de abelha, geléia real e própolis de abelhas que pode ser usado na pele, corpo e rosto - incluindo olheiras e lábios, além de cabelos, um ótimo hidratante para pontas ressecadas. Já foi revelado que ele faz parte do necessaire de nomes como Gisele Bundchen, Eva Mendes, Madonna e Kate Hudson. Apesar de não ter no Brasil, seu custo médio é de 18 euros, aproximadamente R$ 110.

6. Dr. Barbara Sturm Eye Cream

Reprodução/Instagram/Divulgação Gwyneth Paltrow e Dr Barbara Sturm Eye Cream

A dermatologista alemã tornou-se uma sensação mundial depois de tratar celebridades como Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow. Seus produtos são formulados a partir de ciência molecular. De acordo com Bianca Gastaldi, este para a região dos olhos é ideal para uma pele mais sensível, ele possui uma formulação pensada em reter a umidade na região, conferindo um aspecto mais jovial. Ele pode ser encontrado por US$ 140, o que seria R$ 750.

7. Lactic Acid Treatment

Reprodução/Instagram/Divulgação Victoria Beckham e Lactic Acid Treatmens

Queridinha de nomes como Victoria Beckham, o Lactic Acid Treatmens é da marca Sunday Riley que se tornou conhecida por sempre utilizar botânicos em suas fórmulas. O ácido promove um glow na pele, ilumina visivelmente e disfarça as manchas e sinais do tempo e pode ser adquirido por US$ 122, aproximadamente R$ 654.

8. Supreme Eye Serum

Reprodução/Instagram/Divulgação David Guetta e Supreme Eye Serum

Produzido pelo Dr. Sebagh e de origem inglesa, o Supreme Eye Serum é considerado uma fórmula completa para a região dos olhos, e com os melhores efeitos, testada e aprovada até pelo DJ David Guetta - um paciente que dorme pouco, com propensão a olheiras. A embalagem roll-on facilita sua aplicação e absorção do produto, já que promove uma massagem ao ser passado na pele. Sua formulação é concentrada em ácido hialurônico, conferindo hidratação profunda para a região. Ele pode ser encontrado pela Europa por 95 euros, cerca de R$ 578.