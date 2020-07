10 dicas para aproveitar melhor os espaços em um apartamento pequeno

Truques de marcenaria, serralheria, entre outros recursos, podem fazer toda a diferença na hora de deixar a casa mais funcional, ainda mais se você mora em um apartamento pequeno. Com algumas dicas, é possível poupar espaço, ampliar a área de armazenamento ou até agregar múltiplas funções para os espaços.

Abaixo, o arquiteto Bruno Moraes, do escritório Bruno Moraes Arquitetura, dá algumas dicas de como fazer isso:

1. Bancada com dupla função

Luis Gomes Integrando sala e home office, a bancada mede 4,85m de extensão

Se o apartamento é pequeno e não há espaço para o home office, uma ideia é integrá-lo à sala. Uma bancada de madeira que vai até a varanda é capaz de acomodar a TV e cumprir o papel de escrivaninha. "Para este projeto, criei um tampo preto, que dá continuidade ao móvel com portas laqueadas de cinza claro, onde escondi a condensadora do ar condicionado. Prova de que a criatividade possibilita tornar uma solução multifuncional", fala Bruno Moraes.

2. Estante modular

Luis Gomes Pensada em módulos, a estante metálica mede 4,25 m de largura e 2,1 m de altura, mas pode aumentar de tamanho, caso necessário

Esta é uma peça dinâmica, onde você consegue criar prateleiras, nichos ou módulos fechados. Dá pra montar conforme a necessidade, o espaço e o gosto do momento. A vantagem do modelo é que ele acompanha as necessidades da casa no decorrer do tempo. O toque aconchegante fica por conta da madeira.

3. Móvel multiuso

Luis Gomes Móvel laqueado também serve de apoio para a divisória de cobogós

Nesta sala, o arquiteto apostou em um móvel multiuso localizado atrás do sofá. Além de funcionar como barzinho e cantinho do violão, também pode ser aproveitado para o home office. "Os moradores já tinham em mente a necessidade de utilizar como home office em alguns dias da semana, por esse motivo fizeram um móvel que pode atender várias necessidades", conta.

4. Prateleiras

Luis Gomes Feita de Freijó Linheiro, prateleira ocupa toda a extensão da cozinha

As prateleiras têm um papel funcional em vários ambientes. Na cozinha, pode ser uma ótima solução para organizar temperos, pratos, xícaras e objetos de decoração. "É uma ótima opção inclusive para quem não pretende fazer o móvel aéreo sobre o tampo, além de versátil e bem econômica", diz Bruno. Além disso, também cabe em apartamentos de todos os tamanhos, até os pequenos.

5. TV vista em todos os ambientes

Reprodução TV vista em todos os comôdos da casa

Essa barra metálica giratória permite assistir a TV em todos os ambientes do apartamento. Você pode virar para mesa de jantar, cozinha, sala de TV e até para a varanda. Apesar de a foto mostrar uma sala mais ampla, uma casa pequena também comporta bem essa ideia.

6. Banco e baú

Reprodução A dica de usar um baú para guardar as coisas em casa irá facilitar o dia-a-dia

Tem pouco espaço em casa? O banco de marcenaria que também é baú é uma ótima saída para acomodar mais coisas em menos espaço. Você pode guardar objetos como vassoura, rodo e outros acessórios de limpeza. "Essa solução também pode ser utilizada na sala de jantar com sucesso", indica o arquiteto.

7. Quarto de hóspedes funcional

Reprodução Faça um quarto de hóspede na sua casa que seja multitarefa

Usado no dia a dia pelas crianças como espaço para brincadeiras e estudo, o quarto se transforma facilmente em quarto de hóspedes graças à cama embutida na marcenaria feita sob medida. O arquiteto explica que ela foi feita a partir de um tampo de madeira e um sistema de ferragem basculante. "Para permitir a circulação dos convidados, não é só a cama que sai de cena. A bancada de estudos, que conta com o mesmo tipo de mecanismo, também pode ser recolhida", diz

8. Embaixo da cama

Reprodução Usar um gaveteiro na cama ajuda a organizar as coisas em casa

Também não é novidade aproveitar o espaço embaixo da cama. Gavetões, por exemplo, cumprem bem essa função. Eles acomodam roupas e objetos de forma discreta e sem o trabalho de levantar o colchão, como acontece em modelos de cama box.

9. Armário ou divisória? Os dois!

Reprodução Armário com divisórias ajudam a economizar espaço

Com apenas 53 m², este apartamento reúne uma série de soluções para ganhar espaço. Uma delas é a divisão entre o quarto e a ala social, feita por três portas de correr muito práticas (1,06 m x 2,42 m cada folha). Quando deslizam para a esquerda, é possível abrir o closet. Quando correm para a direita, é possível ter acesso para o quarto, que está escondido nas fotos. É uma solução bem versátil e possível em diferentes casas.

10. Marcenaria bem pensada

Reprodução Uma marcenaria bem pensada dá uma nova cara pra sua casa

Neste dormitório, dois bons exemplos de como os móveis sob medida são indispensáveis. Na entrada do ambiente, o armário vertical oferece lugar para perfumes e outro itens de beleza. "Dentro do ambiente, basta abrir as portas espelhadas do armário para ter acesso as roupas", explica.