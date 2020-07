Horóscopo do dia: previsões para 12 de julho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Conte com mais dinamismo e disposição com a Lua em Áries. Mas a Lua inicia a fase minguante e Mercúrio ainda desafia Marte, pedindo cuidado redobrado com a pressa, a comunicação impulsiva e agressiva. A boa notícia é que Mercúrio retoma hoje a rota direta, a partir de agora fica mais fácil tomar decisões e fechar acordos. Aproveite para esclarecer mal entendidos, tirar dúvidas, interagir com mais afeto e colocar os assuntos em dia. Diplomacia, ponderação, tranquilidade e prudência são os antídotos.

TOURO

Uma fase de finalização tem início com a Lua minguante em Áries. Aproveite para cultivar autonomia, organizar a agenda e refletir sobre os próximos movimentos. A boa notícia é que Mercúrio retoma hoje a marcha direta, nos próximos dias poderá acelerar o passo com fluidez. Porém, nessa fase é bom respeitar seus limites energéticos, não exija demais de si mesmo e nem dos outros. o Sol combina forças com Netuno, indicando que há mais inspiração para quem souber cultivá-la. Ensinamentos elevados ganham destaque.

GÊMEOS

O período de revisões importantes vai chegando ao fim com o último dia da retrogradação de Mercúrio. Aproveite para desfazer confusões, tirar dúvidas, alinhar projetos, você pode ganhar mais clareza e assertividade. A Lua segue em Áries, favorecendo a autonomia e a independência. Além disso, o Sol se combina com Netuno, é tempo de abrir seu coração! Sorrisos, gentileza e diplomacia estão em evidência. Continue a finalizar assuntos. Procure fazer algo criativo, ou que seja do seu agrado também.

CÂNCER

O Sol combina forças com Netuno, fica mais fácil alimentar seus sonhos e sua fé, ampliar suas percepções, sua sensibilidade, sua compaixão. Procure conectar-se com informações, pessoas e situações positivas, que possam trazer-lhe inspiração e sentimentos solidários. A Lua começa a minguar em Áries, um convite para tomar iniciativas com mais autonomia e espontaneidade. Mercúrio retoma a rota direta: objetivo agora é deixar para trás desentendimentos. Tudo para que possa seguir mais leve, confiante e equilibrado.

LEÃO

Tarefas independentes estão beneficiadas. A Lua inicia a fase minguante em Áries, indicando um período de finalizações importantes. A próxima semana é ideal para a conclusão de pendências. Além disso, o Sol combina forças com Netuno: está mais fácil conectar-se com seu coração e sua intuição, cultivar a fé o entusiasmo. Conte com mais inspiração e sensibilidade. Você pode realizar o que deseja, mas não se esqueça de ser generoso, de ajudar quem o ajudou um dia.

VIRGEM

Hoje é o último dia da retrogradação de Mercúrio: cuidado com a impaciência, a ansiedade e a intolerância. Não fique parado, é preciso dissipar a energia acumulada. Porém, evite a pressa. Prefira organizar-se, alinhar interesses, preparar-se para uma fase de ganhos e concretizações. A partir de amanhã viverá uma fase de mais fluidez nos intercâmbios. Você pode aproveitar o domingo para cultivar os assuntos mais elevados e criativos, programar atividades artísticas ou de cunho espiritual.

LIBRA

Bom período para iniciativas gerais. A Lua segue em Áries: seja espontâneo e não espere acontecer, tome você mesmo a atitude. Continue aberto para revisões, mudanças, ajustes e alterações em seus planos, ciente de que tudo é pra melhor. De qualquer forma, hoje termina a retrogradação de Mercúrio, nos próximos dias os intercâmbios podem ganhar mais agilidade. Época ideal para desfazer-se de tudo o que impede seu crescimento. Vale também reservar algum tempo para ficar sozinho, sonhar, meditar.

ESCORPIÃO

Invista na criatividade, na autoconfiança e na autoestima. A Lua segue em Áries, favorecendo atividades mais independentes. Você pode investir em sua autonomia, mas cuidado para não exagerar na intolerância, na agressividade e nas críticas. A boa notícia é que Mercúrio retoma hoje a rota direta. Prepare os últimos ajustes em seus projetos, a partir de amanhã terá caminho livre para negociações, divulgações e acordos. A Lua inicia a fase minguante, marcando uma etapa de fechamento e finalização.

SAGITÁRIO

Conte com mais dinamismo, garra e entusiasmo. A Lua segue em Áries, inspirando energia para avançar e conquistar. Hoje é o último dia de Mercúrio retrógrado, é preciso controlar e impulsividade e adoçar as palavras. Esteja atento para mal entendidos, melhor evitar discussões. Prefira estar de coração aberto para elogiar, ouvir, ser ouvido. Desfazer-se do excesso de bagagem também é importante, o desnecessário deve ser descartado. Se você tomou demais para si no passado, esteja aberto para devolver algo em troca.

CAPRICÓRNIO

É importante manter-se compreensivo e receptivo. O combina forças com Netuno, prometendo mais inspiração. Procure não estressar-se inutilmente e mantenha a calma para avaliar suas ações com mais tranquilidade. Não desanime, aos poucos seus projetos começam a avançar. Ensinamentos elevados são o antídoto para o pessimismo. Mercúrio retoma a rota direta: o que estava empacado, em breve voltará a fluir. Se a responsabilidade pesar demais, delegue tarefas. De coração aberto, com certeza consegue colaboração, apoio e ajuda.

AQUÁRIO

Esteja aberto para expandir sua rede de contatos e fazer novos amigos. Com a harmonia entre Sol e Netuno, fica mais fácil cultivar um objetivo positivo, uma boa intenção, praticar um ato generoso em prol de quem precisa. Arte, beleza, magia e encantamento podem alimentar sua alma. Com amor, empatia e disposição para ouvir, tudo se resolve. A melhor notícia do dia é que hoje Mercúrio retoma a rota direta, nos próximos dias sentirá mais fluidez na comunicação e nos deslocamentos.

PEIXES

Você pode contar com energia e vitalidade para, em pouco tempo, resolver muita coisa. O dia promete ser dinâmico! Novos convites e encontros trazem a sensação de avanço e expansão. O Sol segue em bela harmonia com Netuno: é tempo de confiar em seu potencial, seus dons e seus talentos, para que possa trabalhar com mais amor e consciência. O desafio é equilibrar o tempo que se dedica aos projetos e assuntos profissionais com os assuntos relacionados ao lar e às pessoas que ama, que também pedem sua atenção.