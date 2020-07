Meias podem te ajudar a atingir o orgasmo mais rápido; saiba como

Nadia Bokody, australiana especialista em sexo, postou um vídeo em seu canal no Youtube em que dá dicas simples para que o sexo se torne mais prazeroso. Uma dessas dicas foi recebida com muita surpresa pelos seus seguidores: usar meias.





Freepik/reprodução Os pés são grandes responsáveis pela temperatura corporal de mulheres, esquentá-los pode ajudá-las a atingir o clímax

Segundo Nadia, as podem ser itens poderosos para ajudar mulheres a alcançarem o clímax e, segundo a youtuber, a explicação é simples: "É muito difícil para nós nos aquecermos adequadamente se estamos com os pés frios. Pesquisadores descobriram que, quando mulheres estão com o corpo frio, é muito muito complicado relaxarmos o suficiente a ponto de termos um orgasmo" .

Então, a especialista sugere que as mulheres fiquem atentas e notem se quando estiverem com dificuldades para atingir o orgasmo não é o caso de estarem com o corpo frio e, se for, meias fofas e quentinhas podem resolver esse problema.

Mais itens que podem melhorar o sexo

Instagram/Reprodução Nadia tem 36 anos e ganhou a internet ao falar de sexo sem muitas papas na língua





Outra dica que ela dá em seu vídeo é utilizar itens comuns na rotina de grande parte das pessoas no sexo, como óleo de coco e almofadas. O primeiro, ela sugere que pode ser usado como um substituto para lubrificantes. "Porém, lubrificantes oleosos tendem a danificar o latex da camisinha, portanto, só use o óleo de coco em atividades sexuais que não envolverem camisinhas", alerta Nadia.

Já as almofadas, podem ser usadas para apoiar a lombar em posições sexuais que o parceiro fique por cima da mulher. "Assim, seu corpo vai criar um ângulo perfeito para que o pênis do seu parceiro estimule o seu ponto G, aumentando o prazer", explica.