Saiba qual é o novo hobby da cantora Shakira na quarentena

Neste sábado (11), Shakira revelou aos fãs que aprendeu uma nova modalidade de esporte durante a quarentena com potencial de se tornar um novo hobby. A cantora está aprendendo a andar de skate!

Divulgação/Allianz Parque "Tenha um novo hobby na sua vida", escreveu Shakira no post





A voz de ‘Whenever, Wherever’ e ‘Waka Waka (This Time For Africa)’ postou uma foto sua no Instagram em que está segurando um skate e veste equipamentos de proteção.

Ela tem aproveitado a quarentena da pandemia do novo coronavírus para aprender algumas manobras em sua casa.

"E tenho dito: tenha um novo hobby em sua vida", escreveu Shakira na legenda da foto.