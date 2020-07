Filho de 4 anos de Naya Rivera, atriz de Glee, viu mãe desaparecer em lago

Reprodução Joey Dorsey, de 4 anos, foi encontrado sozinho em barco alugado por Naya Rivera antes de desaparecimento





O filho da atriz Naya Rivera , Josey Dorsey, afirmou às autoridades do condado de Ventura, na Califórnia, que viu sua mãe desaparecer nas águas do Lago Piru. Conhecida por seu papel na série musical Glee, ela está desaparecida desde o último dia 8 e é dada como "possivelmente morta" pelas autoridades.







"Ele [Joey Dorsey] observou a mãe desaparecer debaixo d'água. Então, estamos muito confiantes de que ela está na água e que em algum momento a recuperaremos no lago", afirmou o sargento Kevin Donoghue, que cuida das buscas.

O garoto de 4 anos está com o pai, Ryan Dorsey, que é ex-marido da estrela de Glee . Josey estava no barco e usava um colete salva-vidas. Ele dormia. No barco, a polícia observou que havia um colete para tamanho adulto.

Autoridades tratam a investigação como busca pelo corpo, já que não existem sinais de que Rivera esteja viva.

"Procuramos pessoas no chão, na costa. Não estávamos procurando por ela fisicamente, mas procurando por pistas, evidências que sugerissem que ela tenha chegado à costa. A evidência mais conclusiva agora são as declarações de seu filho, única testemunha", afirmou o sargento.

Policiais afirmam que as condições do lago são obstáculo para concluir a busca rapidamente. Por esse motivo, cogitam que o corpo da atriz pode não ser encontrado. A área é repleta de árvores e o lago tem plantas dentro, sendo assim pouco seguro para mergulhadores.

"Se o corpo ficou enroscado em algo sob a água, ele pode nunca emergir. Não sabemos", continuou.

Carreira em Glee

A atriz é famosa por seu papel na série de TV musical Glee. Ela era a intérprete de Santana Lopez, uma líder de torcida. A garota fazia par romântico com a personagem Brittany Susan Pierce, interpretada por Heather Morris.

A atriz chegou a namorar Mark Salling , que fez o papel de Noah Puckerman. Salling foi um dos casos que ganhou notoriedade na mídia após o fim da série. Em 2018, ele se declarou culpado pelo crime de posse de pornografia infantil e se suicidou.