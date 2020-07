Família aprova sabonete de leite materno e mãe já tem até pedidos do produto

A britânica Ashley White desenvolveu um produto que está fazendo sucesso com sua família e até pode virar uma fonte de renda: sabonete de leite materno.

Reprodução A britânica Ashley White faz sabonetes usando o leite materno





De acordo com informações do jornal britânico "The Sun", a mulher começou a produzir o sabonete quando enfrentou problemas para amamentar a filha mais nova, que nasceu em abril. A mulher comenta que, como não queria desperdiçar o leite materno, decidiu usar produção como matéria-prima para os sabonetes.





"Eu não queria que meu leite fosse desperdiçado, então eu ouvi dizer que os produtos lácteos são ótimos para o eczema -- Mylee, minha filha mais velha, sofre com isso. Então procurei como fazer sabão para ela", conta Ashley ao jornal.

A mãe fala que ela, suas filhas e o marido Paul estão usando o sabonete na hora do banho e que eles adoram como a pele fica macia após utilizarem o produto. Além disso, segundo a mãe, o produto tem ajudado a filha mais velha a cuidar do problema de pele.

A britânica diz ainda que compartilhou em suas redes sociais a ideia criativa e que já recebeu vários pedidos de internautas querendo comprar o sabão.

Reprodução/TheSun Ashley White e suas filha Mia e Mylee









Como fazer o sabonete de leite materno?

Para fazer o sabão, Ashley derrete a glicerina no micro-ondas e vai adicionando lentamente meio litro de leite materno e algumas gotas de óleos essenciais. Em seguida, ela adiciona o produto líquido em moldes de silicone e coloca no freezer para endurecer.

Sua geladeira está cheia de sabonetes feitos com leite materno e a ideia é comercializar o produto e até ampliar a "linha".

"Definitivamente, estou pensando em vendê-los. Só estou fazendo sabão agora, mas ainda preciso fazer loção, geleia e banho de leite", comenta Ashley.