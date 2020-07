Final de semana chegou: confira os lançamentos da Netflix

Unsplash/Thibault Penin Confira os lançamentos da semana na Netflix





Semanalmente, a Netflix adiciona novos filmes e séries ao seu catálogo trazendo cada vez mais opções do que assistir para os assinantes. Já em tempos de quarentena, sempre é uma boa ideia dar uma conferida no que há de novo para fazer o tempo passar mais rápido.





Nesta semana, um dos maiores destaques ficou por conta da chegada da minissérie original Estado Zero , que mostra quatro estranhos com personalidades diferentes em um centro de detenção de imigrantes na Austrália. Quem também merece a atenção, mas na parte de animes, é a chegada das duas primeiras temporadas de Yu-Gi-Oh! , que conta a história de Yugi lutando contra o retorno do Jogo das Trevas.

Além deles, em relação a filmes, o destaque vai para o título original The Old Guard , que traz a história de quatro guerreiros protegendo a humanidade de uma nova imortal. Esse título, vale lembrar, é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome.

Séries

Jane The Virgin - 5º temporada (06/07)

Estado Zero (08/07)

O Último Guardião - 4º temporada (09/07)

Curta Essa com Zac Efron (10/07)

Doze Jurados (10/07)

Filmes

The Old Guard (10/07)

Buraco na Parede (10/07)

Your Excellency (10/07)

Stand-ups e reality shows

O Crush Perfeito (10/07)

Documentários e especiais

Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado (08/07)

Programação infantil, desenhos e animes