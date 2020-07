Fábio Gontijo engrossa time de médicos da vida real que fazem sucesso na TV

Divulgação Fábio Gontijo





Muito populares na ficção, os temas médicos ganham cada vez mais espaço na televisão. Que o diga o oncologista Drauzio Varella, do "Fantástico", o neurocirurgião Fernando Gomes, que passou pelo "Encontro com Fátima Bernardes", "Aqui na Band" e, atualmente, pode ser visto na CNN Brasil, o cirurgião plástico Guilherme Furtado, do "Mais Você", entre outros nomes da turma de jaleco, que dão plantão como colunistas ou estrelas de quadros próprios dentro dessas atrações.

Em meio a tantas novidades, há o dermatologista Fábio Gontijo, que, desde quando começou a dar as caras no vídeo, em janeiro deste ano, viu seu dia a dia ficar ainda mais corrido. Ele respondia às perguntas e tirava dúvidas dos telespectadores por meio do semanal "Gui Moreira", que era exibido pela TV Alterosa, afiliada do SBT, em Minas Gerais. Para Gontijo, a sensação de levar informação e dicas de prevenção às pessoas é motivo a mais de orgulho. Mas, com a mudança do titular do programa para outra emissora, o "doutor-celebridade" já se prepara para alçar novo voo, porém misterioso.

Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, ele atende em uma clínica que leva seu nome e fica em uma região privilegiada de Belo Horizonte. Por fim, acumula mais de 260 mil seguidores no Instagram e compartilha seu lifestyle, com registros de viagens e dicas de bem-estar.