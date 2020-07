TV Aparecida reúne todo o seu elenco em programação comemorativa

Divulgação/Juan Ribeiro e Rodolfo Magalhães Elenco da TV Aparecida





De sexta (10) a domingo (12), a Rede Aparecida (TV e Rádio) colocará no ar uma programação especial e interativa voltada para o Família dos Devotos, que tem como finalidade homenagear e agradecer a todos os brasileiros que, há 21 anos, generosamente colaboram com a manutenção das obras de evangelização do Santuário Nacional e de seus canais de comunicação.

Apresentadores, jornalistas e missionários redentoristas se unirão em uma série de programas de entretenimento e jornalístico, além de musicais e missas, que serão exibidos ao longo de três dias em diferentes horários. Amanda Françozo, Rogério Chiaravalli, Mariangela Zan, Tonho Prado, Abiane Souza e o padre Antonio Maria são alguns dos nomes já confirmados. Tradicionalmente, nessa ocasião, é realizada uma romaria até o Santuário, mas, devido à pandemia da Covid-19, isso não será possível.

Por falar em TV Aparecida, a partir de segunda, dia 13, a estreia de três novos projetos promete marcar as manhãs dos telespectadores. São eles: "Bênção da Manhã", "Família dos Devotos" e "Faça Você Mesmo". Essa mudança, na faixa das 7h45 às 11h, dará início a uma série de comemoração aos 15 anos no ar, em setembro.