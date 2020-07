Karinah transforma sucesso de Ivete Sangalo em hit de samba e pagode

Divulgação Karinah





Cantora de destaque do universo do samba e do pagode, Karinah lançou em todas as plataformas de streaming a sua versão para "Amor Que Não Sai", sucesso de Ivete Sangalo gravado em 2014. Mas o single não veio sozinho, não! Ele chegou acompanhado de um clipe assinado por Dig Jam e com imagens captadas nas paradisíacas Lagoa de Balneário Barra do Sul e praia do Ervino, em São Francisco do Sul, interior de Santa Catarina, onde está cumprindo as medidas de isolamento social.

Segundo Karinah, que também assina a produção, o trabalho foi desafiador. Só para se ter uma ideia, ela juntou todos os aparelhos celulares da família e, em contato com o Dig Jam, que estava em São Paulo, foi rodando as cenas. "Em época de pandemia, nós, artistas, temos que nos reinventar e usar a criatividade e a tecnologia em nosso favor. Tem muita verdade e sensibilidade no vídeo, por isso gostei tanto do resultado. Foi feito com muito amor!", derreteu-se.

Um dos grandes objetivos de Karinah era o de passar uma mensagem de superação e fazer uma homenagem às pessoas que estão lidando com o luto neste momento. "Acho importante mostrar que, apesar de tantas restrições e dificuldades, a gente consegue se superar. Foi assim que me senti gravando um videoclipe sem recursos, o que provavelmente não aconteceria se não estivéssemos passando por esse momento. A letra é também uma mensagem de amor e de carinho, por isso que dedicamos a todos aqueles que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Essa é nossa forma de dizer 'sinto muito' e de tentar acalmar o coração de todos", ressaltou.