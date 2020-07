Adriana Restum recebe Carla Prata no showroom da Planet Girls

Divulgação Carla Prata





Para Carla Prata, promessa é dívida. Nesta quarta-feira, dia 8, a apresentadora do programa "RedeTV! Plus — Festival de Prêmios", da RedeTV!, fez questão de conhecer a coleção Loucas por Planet Girls, no showroom da marca capitaneada por Adriana Restum, localizado no Bom Retiro, na região central de São Paulo. Ao chegar lá, ela constatou que a estilista e empresária, que já comandou quadro de sucesso no extinto "Programa Amaury Jr. Show", da RedeTV!, transformou mais uma vez sua assinatura romântico-esportiva em uma moda que encanta.

Uma das criações que a ex-participante da oitava edição do reality show "A Fazenda", da RecordTV, mais gostou foi o conjunto quebra-vento, que, além de ser impermeável e feito de nylon, traz uma vibe alegre ao mood do dia. "A jaqueta é moderna, versátil e inspirada na tradicional capa de chuva. Tem ótima durabilidade e é extremamente leve, perfeita para quando o friozinho bate com aquela garoa e você não quer abrir mão da caminhada ou do exercício", destacou a beldade, que, diga-se de passagem, só tirou a máscara para posar para a foto.