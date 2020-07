Menino faz abaixo-assinado para ter cachorro com nomes de Anitta e Neymar

Reprodução/Arquivo pessoal Menino faz abaixo-assinado para ter cachorro





A criatividade de um garoto para conseguir ter um cachorrinho de estimação divertiu a internet. Após muitos pedidos e conversas, Francisco Machado, de 13 anos, que mora em Curitiba, entregou um abaixo-assinado para a mãe, Angela Machado, onde constavam "assinaturas" de diversas personalidades.

Angela postou o "documento" feito pelo filho no perfil dela no Facebook e a reação da web foi imediata. Segundo a mãe, algumas pessoas montaram petições online para registrar a assinatura e participar. A postagem segue fazendo sucesso, com mais de 4 mil reações, mais de 3 mil comentários de mais de 5 mil compartilhamentos na rede social.

"Assinaram" a favor de Francisco artistas como Anitta e Ivete Sangalo, os jogadores Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, os apresentadores Faustão e Ana Maria Braga e vários outros famosos. Na torcida para que Angela deixasse o filho ter um cachorro, estavam também personagens de desenhos animados, como Capitão América, Thanos, Homer Simpson, Batman, Tom e Jerry. Ao todo, foram 75 assinaturas, que você confere ao final da matéria.



"A gente vivia pedindo para a mãe para ter um novo cachorro, mas ela nunca aceitava. Aí eu fiz um abaixo-assinado, porque ela não ia ter como recusar, com um monte de gente pedindo", disse o adolescente.

Confira as assinaturas presentes no documento de Francisco:

Ayrton Senna

Maurício de Sousa

Neymar Jr.

Neil Armstrong

Monteiro Lobato

Pedro (Bandeira)

Naruto

Faustão

Scooby-Doo

Silvio Santos

Pica-Pau

Hulk

Homem Aranha

Homem de Ferro

Capitão América

Jesus

Deus

Oxóssi

Iemanjá

Xangô

Obaluaiê

Oya

Harry Potter

Bill Gates

Roberto Carlos

Alok

Cinderela

Ariel

Elza

Rapunzel

Elisabeth II

Elis Regina

Cristiano Ronaldo (CR7)

Messi

Ivete Sangalo

Ronaldo fenômeno

Bolsonaro

Lula

Dilma

Batman

Superman

Thanos

Raul Seixas

Tony Hawk

Ana Maria Braga

Bruna Marquezine (Bruna M.)

Felipe Netto

Larissa Manoela

Anitta

Leonardo Di Caprio

Maisa

Luciano Huck

Bob Esponja

Lindinha

Florzinha

Docinho

Tom

Jerry

Homer Simpson

A repercussão positiva do caso ajudou Francisco, já que Angela aceitou adotar um novo animalzinho. A família, composta por cinco pessoas, já tem dois gatos. E o garoto, é claro, se comprometeu a cuidar do cachorro com atenção e carinho.