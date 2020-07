Homem causa revolta ao dar anel de noivado com seu nome

Quando essa mulher foi pedida em casamento, ela não imaginava que o anel de noivado que seu amado daria para ela seria tão controverso. É porque a jóia leva o nome do noivo na parte de cima do anel em ouro rosé. Membros do grupo "That's it, I'm ring shaming" (É isso, estou julgando anéis, em tradução livre) ficaram horrorizados com o gesto do homem.

Entrando na brincadeira, a noiva escreveu na legenda: "Eu te darei meu primeiro nome antes de dar meu sobrenome", referindo-se ao "Braden" escrito no anel. Os integrantes do grupo começaram a comentar freneticamente dizendo que ela havia sido mais "marcada" do que pedida em casamento.

Facebook Anel de noivado

Outro internauta ainda perguntou se a mulher queria uma coleira de cachorro para combinar com a jóia, já que os dois costumam levar o nome do "dono". "Esse cara está na quarta série? Por que alguém daria um anel com seu nome para o parceiro?", questionou uma mulher. Muitas pessoas acharam um gesto machista, alegando que a moça, agora, era propriedade do noivo.