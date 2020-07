"Decida Vencer" aborda o empreendedorismo raiz em tempos de pandemia

A pandemia tem nos afetados em diversas esferas. Enfrentamos uma crise de saúde pública, social e também econômica. Além disso, vários pequenos negócios estão quebrados e, por consequência, o desemprego, que já estava alto, atingiu níveis alarmantes.

É natural, também, que durante esse período fiquemos mais vulneráveis ao desânimo e percamos as rédeas do nosso dinheiro. O foco, que é sempre tão importante para que a gente conquiste nossos objetivos, desaparece!

Para entender melhor como podemos virar esse jogo e vencer nossos obstáculos pessoais e psicológico, conversamos com o autor e empresário Eduardo Volpato que, recentemente, lançou seu livro "Decida Vencer" (Ed. Gente), onde traz como fio condutor a sua própria história de empreendedorismos raiz.

Controlar a ansiedade e conseguir executar as demandas que possuimos talvez seja a maior dificuldade das pessoas. Para Volpato é muito importante que se consiga ter horários definidos para as atividades, como trabalhar, ficar com os filhos e fazer as refeições. "Ter um planejamento vai ajudar a manter o foco e não criar uma ansiedade por não saber quais são as demandas e prioridades a serem executadas", complementa.

Outra dica valiosa que o autor nos deu é entender que cada pessoa desempenha melhor em determinados horários. "Algumas pessoas são matutinas, outras preferem trabalhar de tarde, e algumas se desenvolvem melhor à noite, então, é preciso analisar qual é o horário de melhor potencial. Dizer quais são as suas necessidades também é importante, afinal, em tempos em que todos estão em casa o tempo todo, não tenha receio de dizer quais são os momentos em que você precisa se concentrar em suas atividades e que não quer ser incomodado. É importante manter a individualidade o quanto for possível", explica Eduardo.

Se policiar quanto ao que você deseja e expressa em sua vida é o principal ponto. As vezes podemos achar que é besteira o tal "poder da mente", da nossa energia não estar legal, mas faz todo o sentido quando entendemos que foco é exatamente alinhar a nossa mente aos nossos objetivos.

Sobre esse ponto Volpato ressalta que "todo e qualquer decreto feito com fé e confiança será obedecido pela mente inconsciente e realizado pela mente consciente e objetiva. Ao escrever o que você deseja alcançar mentalize-o com riqueza de detalhes. Use seus cinco sentidos, faça com que seus cinco sentidos sejam usados e coloque emoção, ou seja, demonstre felicidade, sinta o prazer de estar com aquele objeto tão desejado e agradeça por tê-lo conquistado".

A pandemia pegou a todos de surpresa, sem treinamento prévio ou estágio, portanto, é necessária uma dose extra de autoconhecimento para que os caminhos e as possibilidades sejam ampliados. Tente tirar o melhor dessa situação, começando um novo curso, desengavetando um projeto ou até passando mais tempo com a suas coisas, com a sua casa.

"Aproveite os tempos de isolamento social para conectar-se a você mesmo e entender que possui todos os recursos necessários para realizar os sonhos da sua vida e agir. Afinal, tão importante quanto sonhar é executar o sonho, por isso é fundamental sair da zona de conforto, afinal, ninguém deve passar por essa vida sem fazer aquilo que realmente deseja e cumprir a missão de vida". Finaliza Eduardo Volpato.

