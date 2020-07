Kelly Key fala de novo álbum e maternidade: "Meus filhos têm valores muito bons"

Depois de um período afastada da carreira de cantora, Kelly Key agora está de volta com um novo álbum intitulado "Do Jeito Delas", que conta com a participação de grandes nomes do Pop como Luísa Sonza e Preta Gil. Em entrevista ao iG Gente , a cantora falou sobre seu novo projeto, maternidade e das críticas que recebeu ao postar uma foto no banho com seu filho caçula .

Divulgação Kelly Key





Comemorando 20 anos de carreira, Kelly Key disse que finalmente se sente pronta para voltar à música, após algum tempo se dedicando a si mesma e à maternidade. "Esse convite surgiu há cinco anos pela Warner, e a gente teve uma conversa bem transparente onde eu disse que não estava querendo aquilo para mim naquele momento e que pretendia ser mãe mais uma vez", contou. "Dois anos depois, eles voltaram a entrar em contato e eu decidi entrar de cabeça nesse projeto", completou.

De fato, há três anos, a mãe de Suzzana e Jaime Vitor embarcou de novo na maternidade e deu à luz ao caçula Artur, mais conhecido como Tuca, fruto do seu relacionamento com empresário Mico Freitas . Nas redes sociais, ela sempre compartilha fotos ao lado da família e chegou a ser alvo de críticas devido a um clique onde aparece tomando banho com o pequeno , na semana passada.

"Eu acho que os meus filhos têm uns valores muito bons. O Arthur, por mais pequenininho que seja, a gente já vê ele se colocando em algumas situações que me enchem de orgulho", começou a cantora. "O Tuca vem se demostrando um fofo, um querido e muito inteligente em muitas questões que para adultos são tão difíceis de resolver, então eu fico muito feliz de ver isso tudo", completou.

Divulgação Kelly Key

Mais do que realizada na vida pessoal, a artista disse que o "Do Jeito Delas" foi muito planejado e que a pandemia do novo coronavírus não afetou as gravações das 12 faixas que relembram os sucessos dela. "O projeto já vem caminhando há dois anos, então fizemos tudo com muita calma e muito cuidado. Apenas o último vídeoclipe que tivemos que gravar agora durante a pandemia com todo o cuidado e foi isso o que atrasou o nosso lançamento", contou.

Além dos antigos hits da cantora, que contam agora com as parcerias de Clau, MC Rebecca, Luísa Sonza, Gabi Martins, Preta Gil, Pocah , Cynthia Luz e Gabily, o álbum traz duas novas músicas, "Falta que me faz" e "Montanha Russa", que prometem marcar o retorno de Kelly Key nas plataformas de streaming.