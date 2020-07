Raphaela Palumbo, do Shoptime, grava curta-metragem com ex-BBB Ana Clara

Divulgação Ana Clara Lima e Raphaela Palumbo





Conhecida por seu trabalho como apresentadora do Shoptime, a também atriz Raphaela Palumbo está feliz da vida com o convite que recebeu para viver a protagonista Letícia em "Storytelling", sob a direção de Fábio Brandão, que também assina o roteiro, ao lado de Rafael Schubert e Silvio Gonzalez. O teaser do projeto, que mistura elementos do terror com a comédia e conta com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima no elenco, acaba de ser divulgado e tem previsão de lançamento para o fim do ano.

"Fiquei muito lisonjeada, já tinha trabalhado com o Fábio e não tive dúvidas em aceitar participar desse projeto maravilhoso! A minha personagem é uma criação dos roteiristas. Letícia é forte, leal e um pouco esquentadinha, mas nunca abandona seus amigos. Foi um trabalho difícil porque foi filmado em um plano-sequência de 26 minutos, sem cortes, mas estou muito feliz com a oportunidade de voltar a atuar", revelou Rapha, que comanda o programa "Vida Leve" e está no canal de televendas desde 2018, quando ficou em segundo lugar no reality show "Procura-se Um Apresentador".