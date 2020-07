Dudu Camargo diz ter sido vítima de armação do "Cidade Alerta"

Divulgação / SBT Dudu Camargo





Após a coluna de Fábia Oliveira noticiar que Dudu Camargo havia recebido a visita de policiais da DHPP na sede do SBT, em São Paulo, o site Bastidores da TV procurou o apresentador para saber o que houve. Dudu respondeu ter sido vítima de uma armação do "Cidade Alerta".

Ele contou que lhe enviaram um print dizendo que o programa, apresentado por Luiz Bacci, teria pressionado a família dos dois adolescentes - que até então estavam desaparecidos - para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. "Chegou a informação de que eu conhecia as pessoas desaparecidas. Um caso que o 'Cidade Alerta' ia abordar ou abordou", respondeu o jornalista. A coluna, então, foi até a assessoria da RecordTV ouvir o outro lado da história. E a resposta foi: "A Record TV desconhece o assunto. E não realizou, exibiu ou gravou qualquer tipo de reportagem sobre o tema".

De acordo com uma fonte da coluna que trabalha na produção do "Cidade Alerta", um familiar dos adolescentes entrou em contato pelo WhatsApp do programa pedindo ajuda para encontrar os meninos. O profissional respondeu pelo aplicativo que era preciso, primeiro, que a família registrasse um boletim de ocorrência, informando à polícia sobre o desaparecimento dos menores. A irmã do rapaz, inclusive, chegou a publicar no Facebook, de forma aberta, que o casal de apenas 16 anos estava sumido.

A coluna procurou a mãe do rapaz desaparecido - que já foi localizado -, mas ela leu as mensagens e ignorou. A coluna também procurou Dudu Camargo desde a última quinta-feira (9), que não respondeu até o fechamento desta nota.

Entenda o caso



Na manhã de quinta-feira (9), policiais da DHPP estiveram na sede do SBT, em Osasco, à procura de Dudu Camargo. Segundo fontes da coluna, os policiais foram levar uma intimação para Dudu depor na polícia sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador. Os dois são adolescentes e ficaram sumidos por um tempo.