Governo de Rondônia recupera revestimento asfáltico do aeroporto em Vilhena

Em atendimento às determinações do governo do Estado de Rondônia, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), garantiu a recuperação do revestimento asfáltico no pátio do aeroporto de Vilhena.

O trabalho atende também os pleitos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que, entre outras medidas de segurança, uma companhia aérea possa operar no local.

De acordo com o responsável pela 9ª Residência do DER em Vihena, engenheiro Diego Delani, os serviços foram executados em parceria com o DER de Ji-Paraná.

Homens e máquinas estiveram trabalhando durante toda a semana para atender mais uma demanda do governo estadual em favor da comunidade do Cone Sul.

No espaço recuperado do pátio, segundo explicou o engenheiro, foi aplicada massa asfáltica. Além disso, os serviços contaram com a utilização de um máquina vibroacabadora e rolos de pneus liso. "Utilizamos em torno de 25 toneladas de revestimento asfáltico (CBUQ). O DER segue firme trabalhando em várias frentes de serviços no Cone Sul", finalizou o residente de Vilhena, após agradecer o apoio de todos na realização da obra.

