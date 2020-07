População é alertada durante pit stop sobre perigos de queimadas em Ji-Paraná

.

Em dois pontos estratégicos de Ji-Paraná, servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e parceiros distribuíram, em ação de pit stop, farto material informativo sobre os perigos e consequências causados pelas queimadas.

O motociclista Clóvis Albuquerque de Almeida Januário apoiou a iniciativa e considerou a ação como um instrumento eficaz. "Em casa vou ler com mais calma as informações contidas nesse material. Confesso que sempre gostei de colocar fogo em folhas secas no quintal. Com esses esclarecimentos agora vou mudar meus hábitos", disse Almeida Januário.

O serviço de conscientização popular foi mais uma das ações que estão sendo desempenhadas pelo órgão estadual de defesa do meio ambiente na região Central. No decorrer dessa semana, ocorreram várias reuniões com lideranças comunitárias e rurais de Ji-Paraná.

O objetivo dos encontros teve a finalidade de ampliar a divulgação da importância da preservação ambiental e as respectivas consequências dos efeitos gerados pelas derrubadas e queimadas.

"Tudo começa com a educação. Conscientizadas, as pessoas tendem a evitar atear fogo em pastagens e nos quintas. Além de causar danos ao meio ambiente, o ato também provoca vários prejuízos à saúde", explica o coordenador de Educação Ambiental da Sedam, Fábio França.

França coordenou a ação do pit stop na sexta-feira (10), em Ji-Paraná, nos cruzamentos da avenida Transcontinental com a rua 6 de Maio, no 1º Distrito, e na avenida Brasil com a rua Luís Muzambinho (T-6), no 2º Distrito. Na próxima semana as ações serão executadas em Presidente Médici e Ministro Andreazza.

Aliados da Sedam, a Polícia Ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Corpo de Bombeiros Militar, Bombeiros Civil e Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) atuaram conjuntamente na ação de conscientização.

"É muito importante a união dos órgãos na defesa do meio ambiente para o bem da coletividade", disse a secretária de Meio Ambiente de Ji-Paraná, Kátia Casula, que preside o comitê contra queimadas local.

