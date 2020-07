Dúvidas sobre Programa AmpaRo são sanadas através de canais de comunicação para usuários da Região do Café

.

O dia 15 de julho, próxima quarta-feira, é a data limite para habilitação no Programa de Transferência de Renda Temporária (AmpaRO). Em todos os sete municípios atendidos pela regional de Cacoal, a Gerência Regional da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) disponibilizou um número de WhatsApp (69 99913-7033) e e-mail ([email protected]) para atender a população dos municípios de Cacoal, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, Primavera de Rondônia, São Felipe e Parecis.

O canal pode ser utilizado durante o horário comercial, das 7h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30 para sanar dúvidas dos usuários que desejam se cadastrar no Programa AmpaRo e também para auxiliá-los no cadastramento junto ao Portal do Governo de Rondônia – www.rondonia.ro.gov.com-.

"Devido às restrições, a Gerência Regional da Seas não está atuando com atendimento presencial em Cacoal, mas estamos à disposição da população, e uma forma que encontramos para isso são os aplicativos de mensagens. Aos usuários que estejam tendo dificuldades de acessar o portal ou de efetivar o cadastro no Programa AmpaRO, nós estamos disponibilizando o número de WhatsApp e e-mail para contribuir e ajudar as pessoas da forma que for preciso", destacou a gerente regional da Seas em Cacoal, Delotéia A. da S. Vicente.

Vale ressaltar que o Programa AmpaRO é voltado às famílias em vulnerabilidade social dos 52 municípios de Rondônia, que já possuem cadastro no Bolsa Família e no CadÚnico. Lembrando ainda que os cadastros precisam estar atualizados até abril de 2020.

Através do Programa AmpaRO, o governo de Rondônia vai disponibilizar, nesse primeiro momento, um auxílio de R$ 200 (Duzentos reais), pagos por três meses.

Programa AmpaRO

O Programa AmpaRO foi implantado pela Seas para dar assistência às famílias classificadas em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é que mais de 48 mil famílias sejam beneficiadas com auxílio financeiro.

Disponível no Portal do governo do Estado, o beneficiário preenche os dados pessoais. A primeira fase da habilitação no programa aconteceu entre os dias 15 e 30 junho. Já a segunda fase, que foi prorrogada iniciou no dia primeiro de julho com encerramento previsto para o dia 15 deste mês.

Como fazer a habilitação

Para receber o benefício, o usuário deve verificar primeiro se atende os requisitos necessários para receber o auxílio como: ser beneficiário do Programa Bolsa Família, ter declarado no CadÚnico renda per capita de até R$ 89 (oitenta e nove reais) e estar na condição da folha de pagamento do mês de abril de 2020. Atendendo os requisitos, o usuário deve entrar no site do Portal do Governo e clicar no banner do Programa AmpaRO, que aparece em destaque. O sistema fará a consulta e, caso o usuário atenda aos requisitos, ele será direcionado para o preenchimento dos dados.

