Setic realiza videoconferências para incentivar a comunicação interna entre os servidores de Rondônia

.

A Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), realizou nesta sexta-feira (10), uma palestra com o tema "Arquiteturas e Aplicações Modernas: Do Monolítico aos Microsserviços". O evento teve como palestrante o profissional André Baltieri, referência internacional em desenvolvimento .NET Core e Flutter. O encontro tem intuito de trocas de experiências e melhorar a comunicação interna entre os servidores.

Com o nome denominado de Sixfire, o evento foi criado pela Gerência de Desenvolvimento (Gdev) da Setic, onde é realizada uma vez por semana, todas as sextas-feiras, com duração de uma hora. Cada encontro, um time é responsável em fazer uma programação e levar um convidado para motivar a videoconferência e interagir com trocas de conhecimentos.

Essa iniciativa iniciou em setembro de 2019 e tem como objetivo incentivar a comunicação interna, apresentar suas rotinas, projetos, compartilhar ideias e nivelar os conhecimentos adquiridos.

De acordo com a Gerência de Desenvolvimento, a Sixfire tem o intuito de fomentar a cultura organizacional da gerência da Setic e tornar um momento único, divertido e de troca de experiência entre as equipes.

Participaram do Sixfire todos os profissionais da área de desenvolvimento de sistemas (analistas e programadores) e adeptos à tecnologia "Net Core” da Setic. O público externo assistiu ao vivo no Facebook oficial da Setic .

Leia Mais :

Saúde mental é tema de palestras on-line para servidores durante período de pandemia em Rondônia